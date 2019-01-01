متزلج يفقد الخاتم أثناء التقدم للزواج من حبيبته فوق أمواج البحر

01:03 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2019
"كريس" يتقدم للزواج من حبيبته "لورين" أثناء تزلجهما على أمواج بحر جزر "هاواي" الأمريكية

"كريس" يتقدم للزواج من حبيبته "لورين" أثناء تزلجهما على أمواج بحر جزر "هاواي" الأمريكية

كتب: شريف محمد فريد

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التقدم للزواج يعتبر من الأمور الهامة في كل دول العالم، ولا يختلف الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، التي يهتم الرجال فيها، وخاصة الشباب، بابتكار طرق جديدة، تتميز بالغرابة أو الطرافة أو الرومانسية، للتقدم وطلب يد فتاة الأحلام، وهذا بالضبط ما حاول رجل بأحد شواطئ جزر "هاواي" الأمريكية أن يفعله، قبل أن تحدث زلة صغيرة، كادت أن تفسد على الحبيبين فرحتهما.

في مياه المحيط الهادئ، بشاطئ "كوينز" في جزر "هاواي" الأمريكية، اختار "كريس جارث" لحظة ومكان غير معتاد لطلب يد محبوبته، حين أخرج من ملابسه وهو يتزلج على أمواج البحر، علبة صغيرة بها خاتم، وينحني قليلاً، متخذاً وضع طلب الزواج الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، ومفاجئاً حبيبته "لورين أويي"، التي كانت تركب الأمواج معه على زلاجة منفصلة، وفقاً لما نشرته صحيفة "Hawaii News Now" على موقعها الإلكتروني.

لم تستغرق "لورين" وقتاً طويلاً في التفكير، إذ سارعت بالموافقة، بعد مرورها بلحظات من الدهشة والتأثر، لتير برأسها بأنها موافقة، فقط لتفاجئ بأن الخاتم قد سقط من يد "كريس"، في نفس اللحظة تقريباً.

إلا أن "كريس" اثبت أنه مثلما كان مبتكراً بما يكفي ليفكر بمثل هذا المكان وهذه الطريقة للتقدم لحبيبته، فإنه أيضاً كان ذكياً وحريصاً بشكل أكبر، حيث اتضح أن الخاتم الذي كان يضعه في العلبة، والذي استخدمه في طلب يد حبيبته فوق أمواج البحر، لم يكن هو الخاتم الأصلي، وإنما نسخة مقلدة منه، بينما كان خاتم الأصلي موجوداً في خيمتهما على الشاطئ طوال الوقت، منتظراً رجوعهما من مغامرتهما البحرية والعاطفية بأمان.

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