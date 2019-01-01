علاج سحري.. كيف تعافى الفنان زكي فطين من "السرطان"؟

03:08 م | الأحد 17 نوفمبر 2019
الفنان زكي فطين عبدالوهاب

الفنان زكي فطين عبدالوهاب

كتب: فادية إيهاب

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بحالة من الاتزان النفسي والرضاء بما قدره الله، خرج الفنان زكي فطين عبد الوهاب، في مايو الماضي، معلنا إصابته بسرطان الرئة، الأمر الذي أثار حالة من التعاطف والحزن بالوسط الفني، وقتها، لتتحول حاليا تلك المشاعر إلى فرحة بعد إعلان "زكي" شفاؤه من المرض. 

ورم خبيث.. أخضع الفنان زكي فطين لعدد من جلسات الكيماوي

بداية القصة ترجع إلى النصف الأول من شهر مايو الماضي، حينما أعلن "زكي" مرضه بعدما خضع لفحوصات طبية، بدأ بعدها جلسات علاجية لمعرفة نوع الورم، وطريقة العلاج. 

وبعد تلك الفحوصات واكتشاف إصابته بورم خبيث في الرئتين، خضع "زكي" إلى 6 جلسات علاج كيميائي في إطار مراحل علاجه، وفقا لتصريح له مع "الوطن"، أغسطس الماضي، وفي تلك الفترة كانت الفنانة نادية لطفي والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دائمين السؤال عنه.

وفي تلك الفترة، حل الفنان ضيفًا على الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"، واصفا آنذاك طريقة تعامله مع مرضه، لافتا إلى أنه ورث الثبات من والده، حيث كان والده يعاني من أمراض بالقلب وتّعب فترة طويلة ولكنه كان قابل الوضع الذي كان يعيشه، "لما كان أبويا يتعب مكنش حد يحب يشوفه وهو تعبان".

وفي 4 سبتمبر الماضي، أعرب "زكي" عن سعادته البالغة، بعد ظهور نتائج التحاليل الذي أجراها بشأن تطورات إصابته بالسرطان، مُعلنًا توقفه عن العلاج الكيماوي لمدة شهرين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

بعد أشهر.. زكي فطين يعلن تعافيه من مرض السرطان 

ومنذ أيام تحديدا الخميس الماضي، أعلن "زكي" تعافيه من مرض السرطان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "أصدقائى الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الآشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إنّي تقريبًا خفيت.. وهعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة.. باي باي chemo.. باي باي cancer". 

وعن تفاصيل علاجه التي وصفها بـ"السحري"، سردها "زكي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "ON E"، أمس الجمعة. 

قصة العلاج السحري المتسبب في شفاء زكي فطين عبدالوهاب 

"انتصرت على مرض السرطان بعلاج سحري يعد أهم وأقوى من العلاج والكيماوي وهو الإيمان بقدر الله، خلال 3 أشهر المقبلة لن أحتاج إلى جلسات كيماوية، وأنا الآن في مرحلة المتابعة فقط"، بهذه الكلمات كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب "سر تعافيه" على حد وصفه، مضيفا أنه أجرى تحليلا ووجد أن الورم خامل وليس نشط، وظل مداوم على العلاج حتى آخر أشعه أجراها، والتي أظهرت أنه تعافى من مرض السرطان بنسبه تصل لـ95%.

وتعامل الفنان زكي فطين عبد الوهاب، مع مرض السرطان على أنه صاحبه، ميقنا أن هذا قدره الذي لا مفر منه مهما فعل، بحسب تصريحه، لافتا إلى أنه لديه إيمان شديد بالله، ووقف بجانبه كثيرون خلال فترة مرضه. 

وطالب الفنان كل مصابي السرطان بأن يتحلوا بالإيمان والطاقة الإيجابية والرغبة في الصمود وأن يتعاملوا مع المرض على أنه قدر والتعامل معه بكل بساطة.

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