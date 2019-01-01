باحثون يتوصلون إلى طريقة لمكافحة انتشار فيروس غرب النيل وزيكا

10:33 ص | الأحد 17 نوفمبر 2019
فيروس

فيروس

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

دراسة حديثة تنسف خرافة الشخير

دراسة حديثة تنسف خرافة الشخير

دراسة حديثة: الشعب التركي لا يثق في القضاء بسبب انتهاك استقلاليته

دراسة حديثة: الشعب التركي لا يثق في القضاء بسبب انتهاك استقلاليته

دراسة حديثة: تناول اللحوم الحمراء يؤدي إلى الموت المبكر

دراسة حديثة: تناول اللحوم الحمراء يؤدي إلى الموت المبكر

دراسة حديثة تربط استخدام "فيس بوك" بزيادة معدل الاكتئاب

دراسة حديثة تربط استخدام "فيس بوك" بزيادة معدل الاكتئاب

توصل فريق من الباحثين في جامعة "واشنطن" إلى اكتشاف ينطوي على إمكانية منع انتشار فيروس غرب النيل، وفيروسات زيكا، وحمى الضنك.

وأظهر الباحثون - خلال دراسة نشرت في عدد نوفمبر من مجلة" أبحاث الخلية" - أنّ أنسولين الثدييات نشط مسار مناعة مضادة للفيروسات في البعوض، ما زاد من قدرة الحشرات على قمع الفيروسات، ما يمنع انتقالها للإنسان.

وقالت الدكتورة لورا أهلرز الأستاذ في المعاهد الوطنية للصحة فى ميريلاند: "من المهم حقًا أن يكون لدينا نوع من الحماية ضد هذه الأمراض، لأنه في الوقت الحالي ليس لدينا أي علاجات، إذا تمكنا من إيقاف العدوى على مستوى البعوض، فلن يصاب البشر بالفيروس". 

ومن خلال العمل أولا مع ذبابة الفاكهة التي لها استجابات مناعية مماثلة للبعوض، حددت أهلرز مستقبلات شبيهة بالأنسولين في الحشرات التي عند تنشيطها تمنع تكرار فيروس غرب النيل في الذباب، ثم استنبط الباحثون نفس الاستجابة في البعوض عن طريق إطعامهم بالدم المحتوي على الأنسولين المرتفع، وأظهرت الاختبارات اللاحقة أنّ تنشيط هذا المستقبل كان فعالًا أيضًا في قمع حمى الضنك وزيكا في خلايا الحشرات.

وقال آلان جودمان أستاذ مساعد في جامعة ولاية واشنطن، إنّها خطوة مهمة نحو الهدف طويل المدى المتمثل في خلق تدخل، مضيفا:"إذا استطعنا تنشيط ذراع المناعة هذا من خلال مستقبلات الأنسولين في البعوض، فيمكننا تقليل الحمل الفيروسي الكلي في عدد البعوض، إذا كان البعوض يحمل فيروسًا أقل عندما يعضك، فسينقل أقل من الفيروس، وهناك فرصة أفضل لأنك لن تصاب بالمرض".

وتعد لدغات البعوض هي الطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بالفيروسات البشرية، وهي عائلة فيروس تضم غرب النيل وحمى الضنك وزيكا.

وفي البشر، قد يؤدي كل من غرب النيل وحمى الضنك إلى مرض شديد، وحتى الموت، وتم ربط زيكا بالعيوب الخلقية عند إصابة النساء الحوامل.

وكان معروفًا بالفعل أنّ الأنسولين يعزز الاستجابات المناعية في البعوض، إلا أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد اتصال الأنسولين بمسار معين للاستجابة المناعية والمسمى "JAK / STAT".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

شركة تبحث عن "متذوق حشيش خبرة" مقابل 48 ألف جنيه شهريا

شركة تبحث عن "متذوق حشيش خبرة" مقابل 48 ألف جنيه شهريا

شركة أمريكية تبحث عن شخص يشغل وظيفة متذوق حشيش مقابل راتب فلكي يصل إلى أكثر من نصف مليون جنيه.
أصغر خريج جامعي في العالم.. عمره 9 سنوات يحصل على بكالوريوس الهندسة

أصغر خريج جامعي في العالم.. عمره 9 سنوات يحصل على بكالوريوس الهندسة

يستعد طفل عمره 9 سنوات يدعى لوران سيمونز إلى الحصول على بكالوريوس الهندسة من جامعة "أيندهوفن" الهولندية الشهر المقبل.
آخرها في السعودية.. زلات لسان شيرين عبدالوهاب عرض مستمر

آخرها في السعودية.. زلات لسان شيرين عبدالوهاب عرض مستمر

تستعرض الوطن أبرز أزماتن شيرين بعد تصريحها المثير للغضب في السعودية
"الملاك النائم".. من هي فريدة هشام أمجد التي دعا لها أحمد حلمي؟

"الملاك النائم".. من هي فريدة هشام أمجد التي دعا لها أحمد حلمي؟

"يارب اشفيها وعافيها وقومها بالسلامة لأسرتها وأهلها وحبايبها".. كلمات دعا بها الفنان الكوميدي أحمد حلمي، لفتاة تدعى فريدة هشام أمجد، متنميًا لها الشفاء العاجل.
حكايات "الملائكة النائمون".. أحدهم عاد من الغيبوبة بعد 28 عاما

حكايات "الملائكة النائمون".. أحدهم عاد من الغيبوبة بعد 28 عاما

أمل العودة للحياة بعد التعرض لحالة الغيبوبة، أمر عاشه العديد من المرضى حول العالم