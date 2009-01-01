تهنئة ودعوة وشكر.. المصريون يحتفلون بعيد ميلاد "ملك القلوب" مجدي يعقوب

احتفل جراح القلب العالمي مجدي يعقوب، أمس السبت 16 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ84، وسط احتفاء كبير من المصريين بعيد ميلاد "ملك القلوب".

مجدي يعقوب هو بروفيسور مصري وطبيب جراح عالمي، ولد في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، في عائلة تنحدر أصولها من المنيا، ليدرس الطب في جامعة القاهرة قبل أن يستكمل تعليمه في شيكاغو بأمريكا، ومن ثم انطلقت رحلته كجراح عالمي في بريطانيا عام 1962، حيث بدأ العمل في مستشفى الصدر بلندن.

المصريون لم يفوتوا يوم عيد ميلاد الجراح المصري العالمي، وحرصوا على توجيه رسائل تهنئة له، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

هدير حسن، حرصت على تهنئة يعقوب قائلة: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وربنا يقدرك تساعد ناس أكتر وأكتر وبفضله يجعل الشفاء على إيديك وإيد كل دكتور مخلص فى عمله، شكرا دكتور مجدى على كل مجهود بذلته وكل حالة ساعدتها تعيش بإذن الله، ربنا يديك طولة العمر والصحة ".

كما هنأت مها مصطفى الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده، مشيدة بمجهوداته في علاج المرضى: "كل عام وحضرتك طيب وربنا يعطيك العافية على قدر مجهوداتك فى تخفيف آلام المرضى دكتورنا العظيم الإنسان".

وقالت ليلى إسكندر: "كل سنة والقلب الكبير بخير وسعادة وسلام وربنا يسعدك كما أسعدت قلوب الكثيرين".

صبري راغب وجه رسالة تهنئة إلى "يعقوب" جاء فيها: "دكتورنا الفاضل المحترم سير مجدي يعقوب كل لحظة وحضرتك والأسرة بكل خير وسعادة، وربنا يوفقك ويسعدك ويحفظك ويبارك لنا في عمر معاليك، اللهم آمين".

وكان مجدي يعقوب أنشأ مؤسسة "مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" في أسوان بصعيد مصر عام 2009، والتي يجرى بها عمليات جراحة القلب بالمجان حتى الآن.