بادرة أمل بإمكانية اكتشاف علاج لـ متلازمة داون

08:14 ص | الأحد 17 نوفمبر 2019
متلازمة داون

متلازمة داون

كتب: وكالات

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من المتعارف عليه علميا أن التأخر الذهني الذي يعانيه المصابون بمتلازمة "داون" غير قابل للعلاج، لكن هذا الأمر قد يتغير تماما في المستقبل، في بشرى سارة لأصحاب هذا المرض وذويهم وذلك بفضل إنجاز طبي في الولايات المتحدة.

وتمكن باحثون من جامعة "كاليفورنيا سان فرانسيسكو" و"كلية بايلور للطب"، من إحداث تغيير جذري لدى فئران تجارب مصابة بمتلازمة "داون"، لكن في حال تم التفكير في نقل طريقة العلاج إلى البشر، فإن الإنجاز العلمي قد يثير جدلا أخلاقيا وعلميا كبيرا في المستقبل، بحسب "سكاي نيوز".

دراسة عن علاج لمتلازمة داون

وقامت الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس"، بدراسة الخلايا التي تنتج البروتين في أدمغة الفئران المصابة بمتلازمة "داون"، وتبين أن الجزء المعروف بـ"الحصين" في دماغ الفأر المصاب، ينتج البروتين بشكل أقل بنسبة 39 في المئة مقارنة بأدمغة الفئران السليمة التي لا تعاني متلازمة "داون".

وتبين أن وجود صبغي إضافي في الدماغ هو الذي أدى على الأرجح إلى تراجع إنتاج البروتين في منطقة "الحصين"، حيث يؤدي هذا الصبغي الزائد لدى المصابين بـ"متلازمة داون"، إلى تراجع إنتاج البروتين في الدماغ، من خلال إحداث تفاعلات في الخلية.

وقام باحثون بتعطيل إنزيم مسؤول عن إحدى التفاعلات غير المرغوب بها داخل الخلية أو ما يعرف بتفاعل "ISR"، ولوحظ أن القدرات المعرفية لدى الفئران تغيرت بشكل ملموس، كما تحول مستوى البروتين في الدماغ، بشكل مذهل.

ويوضح الباحثون أن نجاح هذا الحل، أي التحكم في البروتين ووقف التفاعل غير المرغوب فيه داخل أدمغة فئران التجارب، لا يعني بالضرورة أن الأمر ينطبق بشكل مباشر على جسم الإنسان، لكنه يعطي بارقة أمل للمصابين بالاضطراب. 

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