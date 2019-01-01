باريس تمنع عروض الحيوانات البرية في السيرك وتصفه بـ"القرار الأخلاقي"

03:33 ص | الأحد 17 نوفمبر 2019
عروض السيرك

عروض السيرك

كتب: وكالات

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قررت باريس منع عروض الحيوانات البرية في السيرك، إذ صوتت البلدية لصالح قرار ينهي اعتبارا من نهاية العام المقبل منح "تراخيص إشغال أراض" لفرق السيرك، التي تقدم عروضا مع حيوانات برية.

وعقب التصويت على القرار، دعت بلدية باريس الحكومة الفرنسية إلى السير على نفس النهج، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضحت مساعدة رئيسة بلدية باريس لشؤون الطبيعة الحضرية، بينيلوب كوميتيس: "باستطاعتنا أن نشيد بهذا القرار الذي يشكل تقدما أخلاقيا مرغوبا به من جميع الفرنسيين".

وتأمل بينيلوب، المديرة السابقة لمنظمة "جرينبيس" البيئية بفرعها الفرنسي، أن "تحجز الدولة أخيرا موقعا لها في هذا الموضوع، وتسمح ماليا لطواقم عمل السيرك بتغيير مسارهم المهني"، بعد وقف عروض الحيوانات البرية.

يأتي قرار باريس الرسمي بوقف منح "تراخيص استغلال المساحات العامة لأي سيرك يقدم عروضا مع حيوانات برية، بعد وعد وزيرة الانتقال البيئي إليزابيت بورن أخيرا بـ الإعلان عن قرارات مهمة في الأسابيع المقبلة".

وعلى مدار العامين الماضيين، خضع هذا القرار في باريس لمناقشات عديدة، ونال ترحيب جمعيات الرفق بالحيوان.

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