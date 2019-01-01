أكثر شيوعا بين الرجال.. احذر من الموت فجأة بسبب "النوبة الصامتة"

03:08 ص | الأحد 17 نوفمبر 2019
الأزمة القلبية

الأزمة القلبية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

تطبيق يتوقع "النوبة القلبية" القاتلة قبل وقوعها

تطبيق يتوقع "النوبة القلبية" القاتلة قبل وقوعها

دراسة: أغنية "ماكارينا" تحمي من "النوبة القلبية"

دراسة: أغنية "ماكارينا" تحمي من "النوبة القلبية"

كيف تكتشف النوبة القلبية قبل شهر من حدوثها؟.. إليك 6 أعراض

كيف تكتشف النوبة القلبية قبل شهر من حدوثها؟.. إليك 6 أعراض

دراسة: القهوة قد تقي من أضرار النوبة القلبية!

دراسة: القهوة قد تقي من أضرار النوبة القلبية!

تصيب النوبة القلبية الصامتة الإنسان دون أي أعراض واضحة، وفي أوقات كثيرة لا يكون هناك أعراض تذكر على الإطلاق.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز CardioSecur، أن الأزمة القلبية الصامتة تكون نتيجة لتأثر الدورة الدموية بالنوبة القلبية، حيث يموت جزء من عضلة القلب.

وتعتبر النوبات القلبية الصامتة أكثر شيوعا عند الرجال من النساء، ورغم ذلك فإنها غالبا ما تكون مميتة لدى النساء.

أما عن أعراض النوبة القلبية الصامتة، فهناك أعراض شائعة، منها ألم في الصدر وصعوبة في التنفس والتعرق، إلا أن تلك الأعراض لا تكون نفسها دائما، فالأعراض المحتملة قد تشمل التعب وعدم الارتياح وبطء الحركة أو صعوبة في التنفس.

وذكر المركز أيضا، أنه يمكن أنه يمكن أن يكون من ضمن الأعراض الإحساس بالإغماء أو الدوار أو الضعف، الذي يختفي من تلقاء نفسه أو يزداد شدة إلى حد الانهيار، ما يعد مؤشرا محتملا لنوبة قلبية صامتة.

وأشار الطبيب بمستشفى بريجهام النسائي التابع لجامعة هارفارد البريطانية، جورج بلوتزكي: "قد يشعر الناس بالإرهاق أو الانزعاج الجسدي ويجدون صعوبة في العمل الزائد، أو قلة النوم أو بعض الآلام أو الأعراض العامة المرتبطة بالعمر".

وأوضح بلوتزكي، أنه من الممكن الخلط بين الأعراض النموذجية الأخرى مثل ألم خفيف في الحلق أو الصدر، مع الشعور بحرقة في المعدة.

وتؤدي النوبات القلبية الصامتة في الغالب إلى حدوث ندبات وأضرار في القلب، قادرة على رفع خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية ثانية وربما أكثر ضررا.

وذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد: "عادة ما يجري اكتشاف النوبة القلبية الصامتة بإجراء مخطط القلب (EKG) أو مخطط صدى القلب، الأمر الذي يمكن أن يبرز تلف عضلة القلب".

وأضافت: "توجد طريقة أخرى تتمثل في إجراء فحص دم لأثر جزيء التروبونين T، وهو بروتين تنشره خلايا القلب المصابة، ويستخدم هذا الاختبار غالبا في أقسام الطوارئ للمرضى الذين يعانون من أعراض الأزمة القلبية".

وفي حالة استمرار أعراض آلام الصدر (الذبحة الصدرية)، فينبغي للمريض أن يلتمس العناية الطبية على الفور، من أجل منع وفاة عضلة القلب والآثار الجانبية المرتبطة بها.

أما عند ظهور أعراض مثل ألم في الصدر أو دوخة أو صعوبة في التنفس أو الوهن بسرعة، فمن الضروري عموما إجراء فحص للقلب.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أصغر خريج جامعي في العالم.. عمره 9 سنوات يحصل على بكالوريوس الهندسة

أصغر خريج جامعي في العالم.. عمره 9 سنوات يحصل على بكالوريوس الهندسة

يستعد طفل عمره 9 سنوات يدعى لوران سيمونز إلى الحصول على بكالوريوس الهندسة من جامعة "أيندهوفن" الهولندية الشهر المقبل.
آخرها في السعودية.. زلات لسان شيرين عبدالوهاب عرض مستمر

آخرها في السعودية.. زلات لسان شيرين عبدالوهاب عرض مستمر

تستعرض الوطن أبرز أزماتن شيرين بعد تصريحها المثير للغضب في السعودية
"الملاك النائم".. من هي فريدة هشام أمجد التي دعا لها أحمد حلمي؟

"الملاك النائم".. من هي فريدة هشام أمجد التي دعا لها أحمد حلمي؟

"يارب اشفيها وعافيها وقومها بالسلامة لأسرتها وأهلها وحبايبها".. كلمات دعا بها الفنان الكوميدي أحمد حلمي، لفتاة تدعى فريدة هشام أمجد، متنميًا لها الشفاء العاجل.
شركة تبحث عن "متذوق حشيش خبرة" مقابل 48 ألف جنيه شهريا

شركة تبحث عن "متذوق حشيش خبرة" مقابل 48 ألف جنيه شهريا

شركة أمريكية تبحث عن شخص يشغل وظيفة متذوق حشيش مقابل راتب فلكي يصل إلى أكثر من نصف مليون جنيه.
حكايات "الملائكة النائمون".. أحدهم عاد من الغيبوبة بعد 28 عاما

حكايات "الملائكة النائمون".. أحدهم عاد من الغيبوبة بعد 28 عاما

أمل العودة للحياة بعد التعرض لحالة الغيبوبة، أمر عاشه العديد من المرضى حول العالم