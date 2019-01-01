"شخصية عام 2019".. محمد صلاح ينافس ترامب وماكرون وجنيفر لوبيز وآخرون

فتحت مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم السبت، باب التصويت أمام الجميع، لاختيار "شخصية عام 2019"، ليتم الإعلان عنها في شهر ديسمبر المقبل.

وكتبت "تايم": "من يجب أن يكون شخصية تايم لهذا لعام 2019؟.. نريد أن نسمع منك، قم بالتصويت لصالح الشخص أو المجموعة الذين كان لهم أكبر تأثير على أحداث العام، للأفضل أو للأسوأ".

وتابعت المجلة الأمريكية قائلة: "سنكشف عن شخصية العام في الأسبوع الأول من ديسمبر".

وضمت القائمة 57 مُرشحًا، أبرزهم نجم منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ليكون العربي الوحيد في قائمة المرشحين.

وجاء في القائمة من الزعماء والسياسيين، اسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الصيني شي جينج بينج، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وينافس أيضًا على اللقب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منافس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أصغر عضوة في الكونجرس الأمريكي أليكساندريا أورتيجا كورتيز، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي.

أما عن رجال المال والأعمال في قائمة "تايم" لشخصية عام 2019، مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية جيف بيزوس، مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرج.

وبالنسبة لأهل الفن، أتى في القائمة المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، الممثل الأمريكي كيانو ريفز، المطربة الأمريكية تايلور سويفت، طاقم عمل مسلسل "جيم أوف ثرونز".

كما شملت قائمة "تايم"، الشخص المجهول الذي قدم معلومات جعلت مجلس النواب الأمريكي يفتح التحقيق مع دونالد ترامب، الناشطة البيئية جريتا ثانبرج، المهاجرين الأكراد في سوريا.

صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم لعام 2019

واختارت مجلة "تايم Time" الأمريكية، في أبريل الماضي، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ضمن قائمتها السنوية التي تضم أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم لعام 2019.

ووضعت مجلة "تايم"، صورة لمحمد صلاح على غلافها.

وعن صلاح قالت المجلة واسعة الانتشار، بقلم الإعلامي جون أوليفر: "محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم.. كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".