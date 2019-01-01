تستخدم في السحر.. رجل ينبش قبر والديه ليبيع عظامهما مقابل "موتوسيكل"

10:18 م | السبت 16 نوفمبر 2019
هيكل عظمي

هيكل عظمي

كتب: مصطفى الصبري

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احتجزت الشرطة رجلاً في موزمبيق بعد اعترافه بنبش قبر والديه المتوفيين وعمه من أجل استبدال عظامهم بدراجة نارية.

كل ما هو معروف حتى الآن أنه تم إلقاء القبض على الرجل، من مقاطعة نامبولا الشمالية، واحتجازه بعد أن اعترف بأنه فتح 3 قبور على 3 جثث من أجل بيع عظامها لشراء دراجة نارية.

أما عن السعر الذي كان يحصل عليه الرجل مقابل عظام الجثث الثلاث فهو 300 دولار (4800 جنيه مصري)، رغب في شراء "موتوسيكل" بهم، بحسب موقع "ladbible" البريطاني.

يدعي المشتبه فيه أنه رجل أعمال له مصلحة في استخراج الموارد المعدنية في بلدة لالوا، داخل مقاطعة نامبولا، هو من أغراه ليقوم بهذا العمل السيئ.

ومع ذلك، يمكن أن يكون السبب الفعلي أعمق قليلاً من ذلك، إذ تشير بعض التقارير إلى أن عظام الموتى، الذين ماتوا وهم ليسوا مرضى، تُستخدم في موزمبيق في السحر.

وذكرت الشرطة أن الرجل اعترف باستخراج الجثث الثلاثة في مساء أحد الأيام، وأُلقي القبض عليه في النهاية في قرية نتوكول، بين منطقتي لالوا ومكوبوري.

وقال المتهم: "أخبرني رجل الأعمال أن أبحث عن عظام أشخاص ماتوا دون مرض، وفي المقابل، سيمنحني مالا لشراء دراجة نارية، فذهبت إلى مقبرة العائلة، ونبشت القبر لأستخرج عظام أبي وأمي وعمي، وغادرت، لكنني فشلت في مقابلة من أغراني لفعل هذه الجريمة".

وقال زكريا ناكوت، المتحدث باسم قيادة شرطة المقاطعة، إن هذا ليس حادثًا فرديا، لأنه في الواقع تم اكتشاف 5 حالات من هذا النوع في المقاطعة هذا العام، كثير منها مرتبطة بالسحر.

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