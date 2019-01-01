الكاري الحار يساعد في التخلص من نزلات البرد

04:07 م | السبت 16 نوفمبر 2019
الكاري

الكاري

كتب: أ ش أ

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مع حلول فصل الشتاء تتزايد حالات الإصابة بنزلات البرد الحادة التي تتضمن أعراضا مثل انسداد الأنف والسعال والصداع وارتفاع درجة حرارة الجسم وغيرها.

وعادة ما يلجأ من يصابون بهذه الأعراض إلى تناول المشروبات الساخنة وأنواع الحساء المختلفة وأنواع الاطعمة الغنية بفيتامين سي للتخفيف منها، لكن خبيرة تغذية بريطانية كشفت عن أحدث طرق التغلب على أعراض نزلات البرد.

وذكرت خبيرة التغذية أماندا أورسال، في تصريح لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن الكاري الحار يساعد كثيرا على التغلب على أعراض نزلات البرد.

وأوصت خبيرة التغذية البريطانية بتناول الكاري الحار في العشاء تحديدا حتى يكون تأثيره قويا على أعراض نزلات البرد، قائلة: "نزلات البرد عذر قوي لتناول الكاري الحار، وهو طبق بسيط يمكن تناوله في العشاء".

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