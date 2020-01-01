اعتبارا من مارس 2020.. ألمانيا: اللقاحات ضد الحصبة إلزامية للأطفال

11:26 ص | السبت 16 نوفمبر 2019
الحصبة

الحصبة

كتب: أ ش أ

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أقر البرلمان الألماني، تشريعا يجعل التطعيم ضد الحصبة إلزاميا للأطفال اعتبارا من شهر مارس 2020.

وبموجب القانون الجديد، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في مارس 2020، يواجه الآباء غرامات تصل إلى 2.700 دولار إذا فشلوا في تحصين أطفالهم، وقد لا يُسمح لمن لا يتمتعون بالتطعيم بالالتحاق بالمدرسة أو الرعاية النهارية.

وقد تسبب تفشي مرض الحصبة في العالم خلال العام الماضي في فقدان أربع دول أوروبية وضعها الذي تم التخلص منه بسبب الحصبة - ألبانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك واليونان.

ويتم الإعلان عن التخلص من الحصبة عندما يغيب البلد عن انتقال المرض المستمر لمدة 12 شهرًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب أن يكون هناك معدل تطعيم بنسبة 95 بالمائة من أجل الحصول على المناعة ومنع تفشي العدوى.

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