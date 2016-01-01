بعد ظهور غزال بـ3 قرون.. أغرب أشكال الحيوانات حول العالم

في واقعة غريبة بالولايات المتحدة الأمريكية، التقط طبيب بيطري صورة لغزال بالقرب من منزله، قبل أن يكتشف بالصدفة أثناء تفحصه للصورة على الهاتف، أنه بثلاثة قرون.

وأوضح الطبيب البيطري، ستيف إدواردز، أن هذا الاكتشاف للغزال ذي القرون الثلاثة، هو "اكتشاف واحد في المليون"، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وكشف ليندبرج، البالغ من العمر 75 عامًا وهو صياد سابق، إنه توقف عن صيد الحيوانات وإطلاق النار عليها قبل 20 عامًا، عندما فقد الرغبة في القتل.

"الوطن" يرصد لكم أغرب أشكال الحيوانات حول العالم في السطور التالية:

كلب بذيل في وجهه

قامت روشيل ستيفن، مؤسسة أحد مراكز إنقاذ الكلاب، بتبني "كلب" ولد بذيل إضافي في منتصف وجهه، بعدما رأته أثناء تجوله في أحد الشوارع بمفرده، لينقل إلى مركزها "Mac’s Mission" المتخصص في مساعدة الكلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة كيب جيراردو في ولاية ميزوري الأمريكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

غزال برأسين

في مايو 2016، عثر اثنان من جامعي فطر عيش الغراب على جثة صغير غزال برأسين في غابة بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوصل الباحثون إلى أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها المسجلة تاريخيا لغزال أبيض الذيل برأسين، يكتمل فيها نمو الحيوان ويولد طبيعيا، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

عجل له وجهان

خطف فيديو على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أنظار المتابعين، عندما أظهر عجلاً صغيرًا مستلقيا على الأرض أثناء محاولة أحد العاملين في مزرعة بالبرازيل على تغذية عبر أحد أفواهه، حيث أن العجل لديه وجهان في رأس واحدة ويمتلك 4 عيون وفمين، حسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العجل ظل يتغذى يدويا لمدة 5 أيام بواسطة العاملين في المزرعة، ثم مات بسبب اعتلال صحته.