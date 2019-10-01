فيديو..مكة سبب فرحته وعشقه لـ"القطط".. أسرار "لطيفة" في حياة محمد صلاح

05:34 م | الجمعة 15 نوفمبر 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: فادية إيهاب

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يبدو أن مكة محمد صلاح، جعلت من والدها شخصا يستطيع التعامل مع الفتيات بعطف ومرح، الأمر الذي ظهر جليا خلال مشاركته في برنامج خاص بالأطفال تحت سن الـ 9 سنوات ويحمل اسم "كوب كيدز". 

وبمقطع الفيديو الذي نشره اللاعب محمد صلاح، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والصفحة الرسمية نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، ظهر الملك المصري تارة وهو يرقص مع الفتيات الصغيرات وتارة وهو يتوسطهن، وأخرى وهن يداعبن إياه من خلال ملامسة شعره.

صلاح: مكة اختارت أسماء "بوس وسكراب"

وطرحت مجموعة من الفتيات عدد من الأسئلة المختلفة على "صلاح"، أبرزها علاقته بالقطط التي عشقها بسبب ابنته "مكة" التي من اختارت أسماء الاثنين التي يمتلكها الفرعون في منزله وهما "بوس وسكراب". 

وخلال اللقاء حاول "صلاح" التودد بسهولة مع الفتيات بسؤالهن عن النادي المفضل لديهن، فضلا عن محاولته معرفته حالتهن المزاجية. 

وبمقطع الفيديو، خضع صلاح لعدد من الأسئلة حول الكلمات الأكثر شيوعا في إنجلترا، مثل الأطعمة والمصطلح المعبر عن الشخصية الجيدة؛ ليعترف "مو صلاح" في النهاية أنه بحاجة لتحسين لغته الإنجليزية لعدم فهمه بعض الكلمات. 

ومن أكثر المواقف طرافة بين صلاح والفتيات، هي محاولة مداعبته عن طريق تمرير الكرة من بين قدميه؛ وبعد ذلك تحدثوا عن الأهداف التي استطاع تحقيقها في مسيرته الكروية. 

وعبر "صلاح" عن فرحته بالهدف الشهير الذي أحرزته "مكة"، مايو الماضي، في أعقاب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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