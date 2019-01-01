فيها حاجة حلوة.. قرية بالفيوم تتبرع بالكامل بالدم لشاب من قرية مجاورة

05:04 م | الجمعة 15 نوفمبر 2019
حملة التبرع بالدم بقرية منية الحيط بالفيوم

حملة التبرع بالدم بقرية منية الحيط بالفيوم

كتب: محمد حسن عامر

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في لافتة إنسانية واستجابة لدعوة أطلقها مجموعة من الشباب تحت شعار قوله تعالى: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً"، تقاطر أبناء قرية منية الحيط بمحافظة الفيوم مركز إطسا ضمن حملة تبرع بالدم لشباب بقرية مجاورة.

"كانت الدعوة كالنار في الهشيم" فما أن أطلق بعض شباب القرية دعوتهم للتبرع بالدم لشاب من أبناء قرية "نوارة" المجاورة والذى سيقوم بعملية ذراعة كبد، إلا أنه بحاجة إلى 350 كيس دم، حتى تسابق أبناء القرية إلى مسجدين تم تحديدهما للتبرع بالدم، وتم جمع نحو 215 كيس من الدم فقط عقب صلاة الجمعة.

"هذا ليس جديدا على منية الحيط، فهي مصنع الرجال"، بهذه الكلمات عبر، علي أبوطالب، أحد أبناء القرية عن هذا المشهد، وقال، لـ"الوطن": "عيشنا التجربة دي قبل كده"، موضحا أنه قبل أشهر كان هنا أحد شباب "منية الحيط" بحاجة أيضا إلى 350 كيس دم لزراعة كبد، مضيفا: "وبفضل أبناء القرية من كبير لصغير" تم جمع أكياس الدم المطلوبة وأكثر بكثير.

حتى العصر، كان تم جمع 743 كيس دم للشاب، منهم 500 كيس من منية الحيط، و243 من "نوارة"، بحسب أرقام ذكرها علي أبوطاب.

لم يقتصر الأمر على أبناء "منية الحيط"، إذ توافد مجموعة من أنباء قرية "الغرق" المجاورة إلى "منية الحيط" ليشاركوا أيضا في حملة التربع بالدم، في لافتة أيضا توحد قرى لطالما عرفت بتنافس تقليدي فيما بينها.أما "نوراة"، قرية الشاب نفسه، فهي الأخرى كانت مشهد لا يقل إنسانية عن "منية الحيط".

 

 

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