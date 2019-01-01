"الملاك النائم".. من هي فريدة هشام أمجد التي دعا لها أحمد حلمي؟

08:42 ص | الجمعة 15 نوفمبر 2019
فريدة هشام أمجد

فريدة هشام أمجد

كتب: كريم عثمان

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"يا رب اشفيها وعافيها وقومها بالسلامة لأسرتها وأهلها وحبايبها".. كلمات دعا بها الفنان الكوميدي أحمد حلمي، لفتاة تدعى فريدة هشام أمجد، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وكتب "حلمي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، ادعوا لها علها ساعة استجابة"، مطالبًا جمهوره بالدعاء لفريدة.

وعقب منشور "حلمي"، تساءل عدد من مستخدمي فيس بوك عمن هي فريدة، وما الذي حدث معها؟

فريدة هشام ماجد، هي فتاة حسناء لم تتجاوز الـ16 عاما، تعرضت لحادث سير أليم، بعدما اصطدمت بها سيارة كانت تقودها فتاة أخرى.

الحادث جعل "فريدة" تدخل في غيبوبة شبه تامة، وعلى الرغم من ذلك عفى والدها عن الفتاة التي صدمتها بالسيارة، وتنازل عن المحضر، آملًا من الله أن يعفو عن ابنته ويشفيها.

بالأمس، بدأت معدلات الإدراك لدى "فريدة" تتحسن بقوة، ولكنها ما زالت تحت تأثير الغيبوبة كـ"الملاك النائم"، بحسب ما وصفتها صديقتها ديانا هاني في منشور لها عبر "فيس بوك".

وقالت ديانا إن والد "فريدة" يطلب من الجميع أن يدعو لابنته، الطالبة بـ"المدرسة العالمية النموذجية"، لعل دعوة أحدهم يستجيب الله لها.

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