"قدرات خارقة".. 60 دقيقة تحت الماء في أول ظهور لحورية البحر بالغردقة

شهدت الغردقة أول ظهور لحورية البحر، والتي تمتلك قدرات خارقة تحت الماء وتتمتع بمهارات تجمع بين خصائص البشر وصفات السمك، وتمكث تحت الماء لفترات طويلة تصل إلى 60 دقيقة بدون أكسجين بلباس البحر في مشهد يعيد إلى الأذهان الأسطورة التاريخية "عروس البحر".

أعادت "الميرميد" ماريا، وهي فتاة تحمل الجنسية الإيطالية إلى الأذهان الأسطورة التاريخية الخالدة "عروس البحر"، والتي تحكي عنها الأساطير القديمة على أنّ نصفها امرأة ونصفها الآخر سمكة، وتجمع بين صفات الاثنين، كما تحكي عنها الروايات الخيالية.

تحمل الشابة الإيطالية العديد من الشهادات الدولية في الغطس والسباحة من عدد من المنظمات العالمية، وتملك موهبة الغطس في الأعماق بدون ماسكات أو زعانف والأغرب بدون أكسجين ولأعماق تصل حتى لخمسة عشر مترا، وتظل ما يقرب من ساعة تمارس السباحة تحت الماء، وتخرج كل دقيقتين إلى سطح البحر لتستنشق الهواء ثم تعود أدراجها إلى الأعماق بلباس عروس البحر الأسطوري.

وتجمع "ماريا" بين خصائص البشر وصفات السمك وترقص على أنغام الموسيقى العالمية تحت الماء، وتقدم فقرات استعراضية وحركات انسيابية تشبه حركة الأسماك في القاع، وتغني وتتمتع بقدرات ساحرة متميزة، بهدف تنشيط السياحة في مصر وعمل دعاية لأعماق البحرالأحمر بالمجان.

وقالت في تصريح لـ"الوطن" إنّها تعشق مصر وشعبها والغردقة بصفة خاصة، وأنّها أول مرة تزور فيها مصر، وأنها سمعت أن أهلها طيبين ودائمًا يرددون مقولة "عروس البحر"، ولهذا السبب اختارت المجئ للغردقة وممارسة هوايتها في السباحة والغطس تحت الماء لفترات من 50 إلى 60 دقيقة بدون أكسجين أو أي من أدوات الغطس على أنّ تصعد إلى سطح الماء كل دقيقتين أو ثلاث دقائق لاستنشاق الهواء ثم تعود إلى القاع وترتدي ملابس عروس البحر الشهيرة وهو من تصميمها.

وأضافت "عروس البحر" أو "مارميد" أنّها تشعر بسعادة غير طبيعية، وهي ترى الفرحة والبهجة في عيون الأطفال والسائحين أثناء مشاهدة عروضها، والتي تمارسها أمام النوافذ الزجاجية أو تحت الغواصات أو داخل أحواض السمك العملاقة.

وأوضحت "ماريا" أنّها على استعداد لتلبية أي دعوة من هيئة تنشيط السياحة أو الوزارات المختصة أو من شركات السياحة لعمل عروض "حورية البحر" تشجيعا للسياحة المصرية والدعاية والترويج، وإلقاء الضوء على كنوز وروائع البحر الأحمر من الأسماك الملونة والشعب المرجانية النادرة وذلك بالمجان.

من جانبه، قال أشرف سيركز، الخبير السياحي، أنّه يجب استغلال المهارات التي تملكها "ماريا"، وذلك في التنشيط السياحي وتسويق السياحة البحرية، موضحًا أنّها رفضت عروض من عدة دول أخرى لشدة حبها لمصر، وذلك لعمل دعاية بالمجان في أول ظهور لشبيهة حورية البحر في الغردقة.

وأعرب "سيركز" عن أمنياته لاستجابة هيئة تنشيط السياحة أو المسئولين بوزارة السياحة لدعوة "ماريا" في التعاون معها لخدمة تنشيط السياحة في البحر الأحمر وخاصة أنّها مستعدة لتقديم عروضها مجانا.