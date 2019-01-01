قبل الكريسماس.. شركة تعطي 1000 دولار لمن يشاهد 24 فيلما رومانسيا

تبحث شركة أمريكية عن أشخاص يستطيعون مشاهدة 24 فيلما دراميا ورومانسيا مختلفا، بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس"، مقابل مبلغ رهيب.

وتريد شركة "CenturyLinkQuote" الأمريكية للتسويق، أكثر من شخص من عشاق أفلام عيد الميلاد التي تنتجها قناة "هولمارك" الشهيرة، وفقا لموقع "إن بي سي" الأمريكي.

المطلوب من هذ الشخص أن يشاهد 24 فيلمًا مختلفًا من أفلام "هولمارك" بحلول 25 ديسمبر، وفي المقابل، سوف يحصل على 1000 دولار (16 ألف جنيه مصري) ومجموعة متميزة من أفلام "هولمارك".

تصدر هولمارك 40 فيلما جديدا هذا العام، مما يعني أنه سيكون لدى المشاركين الكثير لمشاهدته قبل عيد الميلاد.

وقالت CenturyLinkQuote في بيان صحفي "الأعياد هي أروع وقت في السنة، نريد أن نفهم الدور الذي تلعبه أفلام عيد الميلاد في تقاليد عطلات الناس، وكيف يختار الناس أن يشاهدوا كلاسيكيات العطلات المحبوبة".

يتم قبول الطلبات حتى 6 ديسمبر المقبل، ونصحت الشركة من يريد أن تزيد فرصته في الفوز بإنشاء فيديو مدته دقيقتان إلى ثلاث دقائق يتحدث فيه عن أفضل عطلة قضاها.

أما عن شروط المتقدمين، فيجب أن يكونوا من عشاق "الكريسماس"، ويكون العمر أكثر من 18 عامًا وأن يكون محل الإقامة في الولايات المتحدة، إضافة إلى قدرة المشترك على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لأنه سيشارك تجربته خلالها.

وبجانب مبلغ الـ1000 دولار، يحصل من يفوز على اشتراك مجاني في القناة، وكمية كبيرة من الكاكاو، وصندوق من كعك عيد الميلاد، وسلسلة من الأنوار، وشجرة عيد ميلاد صغيرة.