للرجال فقط.. عادات غذائية خاطئة تؤثر على العلاقة الزوجية

المحار والأسماك والحمام تلك أنواع بسيطة من قائمة أطعمة دائما ما ينصح بها الرجال لتناولها، اعتقادا بأنها ستساهم في علاقة زوجية ناجحة، حتى أن بعض المواقع تتناقل تلك المعلومات أمام الجمهور، لكن علميا ليس هناك علاقة بنوع معين من الطعام بزيادة نسبة هرمون الذكورة (التستوستيرون) في الجسم.

"الهرمون لا يتأثر بأطعمة معينة"، ذلك هو تعليق الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، على ما يشاع حول تأثير أطعمة بعينها عند الرجال، لافتة إلى أن إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال يتبع القانون العام للجسم.

وقالت استشاري التغذية العلاجية، لـ"الوطن"، إنه في حالة حدوث خلل في مستوى الهرمون على الرجال استشارة طبيب من أجل مساعدته بشكل صحيح.

الزيوت المهدرجة والمعلبة.. تحذيرات من أجل الرجال

من جانبه، أكد الدكتور أدهم زعزع، أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه ليس هناك أطعمة بعينها تعمل على زيادة مستوى (التستوستيرون) في الجسم، لكن هناك بعض النصائح بشكل عام.

وحذر من بعض السلوكيات الخاطئة وأهمها..

- الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالسكر والزيوت المهدرجة والوجبات السريعة والمعلبات واللحوم المصنعة.

- الابتعاد عن المخدرات والكحوليات والحشيش.

- الأكل الصحي بشكل عام بداية من الخضروات والفواكهة واللحوم والفراخ والأسماك والمكسرات، نظرا لأن المنظومة الصحية الجيدة بشكل عام ستؤثرعلى مستوى إنتاج هرمون الذكورة.

- التكاسل عن ممارسة الرياضة.

ولفت الدكتور أدهم زعزع، إلى أن خلل هرمون الذكورة قد يكون لأسباب متعلقة بأمراض ومشاكل صحية مثل الضغط والسكر والسمنة المفرطة، وفي هذه الحالة على الرجل زيارة طبيبة لتحديد مشكلته وطريقة علاجه.

وأضاف أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة بكلية طب جامعة القاهرة، أن مشاكل هرمون الذكورة، تدور حول نقطتين، هما..

- قدرة الإنسان على إنتاج هرمون الذكورة لكنه يحتاج إلى طرق تحفيزية سواء باتباع نظام غذائي سليم أو ممارسة الرياضة أو تناول بعض الأدوية.

- في حالة عدم قدرة الإنسان على إنتاج هرمون الذكورة، فيتم حقن الحالة بالهرمون نفسه.