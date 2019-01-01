للرجال فقط.. عادات غذائية خاطئة تؤثر على العلاقة الزوجية

06:18 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
العلاقة بين الرجل والمرأة

العلاقة بين الرجل والمرأة

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

بالصور| 5 تمارين رياضية تساهم في تحسين الصحة الجنسية

بالصور| 5 تمارين رياضية تساهم في تحسين الصحة الجنسية

كيف يؤثر التدخين على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

كيف يؤثر التدخين على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

دراسة توضح تأثير التدخين على الصحة الجنسية للرجل والمرأة

دراسة توضح تأثير التدخين على الصحة الجنسية للرجل والمرأة

دراسة تحذر: الميول الجنسية "الشاذة" خطرة على الصحة

دراسة تحذر: الميول الجنسية "الشاذة" خطرة على الصحة

المحار والأسماك والحمام تلك أنواع بسيطة من قائمة أطعمة دائما ما ينصح بها الرجال لتناولها، اعتقادا بأنها ستساهم في علاقة زوجية ناجحة، حتى أن بعض المواقع تتناقل تلك المعلومات أمام الجمهور، لكن علميا ليس هناك علاقة بنوع معين من الطعام بزيادة نسبة هرمون الذكورة (التستوستيرون) في الجسم. 

"الهرمون لا يتأثر بأطعمة معينة"، ذلك هو تعليق الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري  التغذية العلاجية، على ما يشاع حول تأثير أطعمة بعينها عند الرجال، لافتة إلى أن إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال يتبع القانون العام للجسم. 

وقالت استشاري التغذية العلاجية، لـ"الوطن"، إنه في حالة حدوث خلل في مستوى الهرمون على الرجال استشارة طبيب من أجل مساعدته بشكل صحيح. 

الزيوت المهدرجة والمعلبة.. تحذيرات من أجل الرجال 

من جانبه، أكد الدكتور أدهم زعزع، أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه ليس هناك أطعمة بعينها تعمل على زيادة مستوى (التستوستيرون) في الجسم، لكن هناك بعض النصائح بشكل عام. 

وحذر من بعض السلوكيات الخاطئة وأهمها..

- الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالسكر والزيوت المهدرجة والوجبات السريعة والمعلبات واللحوم المصنعة. 

- الابتعاد عن المخدرات والكحوليات والحشيش. 

- الأكل الصحي بشكل عام بداية من الخضروات والفواكهة واللحوم والفراخ والأسماك والمكسرات، نظرا لأن المنظومة الصحية الجيدة بشكل عام ستؤثرعلى مستوى إنتاج هرمون الذكورة. 

- التكاسل عن ممارسة الرياضة.

ولفت الدكتور أدهم زعزع، إلى أن خلل هرمون الذكورة قد يكون لأسباب متعلقة بأمراض ومشاكل صحية مثل الضغط والسكر والسمنة المفرطة، وفي هذه الحالة على الرجل زيارة طبيبة لتحديد مشكلته وطريقة علاجه. 

وأضاف أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة بكلية طب جامعة القاهرة، أن مشاكل هرمون الذكورة، تدور حول نقطتين، هما.. 

- قدرة الإنسان على إنتاج هرمون الذكورة لكنه يحتاج إلى طرق تحفيزية سواء باتباع نظام غذائي سليم أو ممارسة الرياضة أو تناول بعض الأدوية.

- في حالة عدم قدرة الإنسان على إنتاج هرمون الذكورة، فيتم حقن الحالة بالهرمون نفسه. 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

كتلة هوائية من "بلاد برة" في طريقها إلى مصر.. إليك ما سيحدث بالبلاد

كتلة هوائية من "بلاد برة" في طريقها إلى مصر.. إليك ما سيحدث بالبلاد

تشهد مصر يوم الجمعة المقبل، كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بمعدل من 4-5 درجات لتعود إلى معدلاتها الطبيعية
بعد وفاة 3 حالات في أقل من شهرين.. كيف تتجنب انفجار هاتفك المحمول؟

بعد وفاة 3 حالات في أقل من شهرين.. كيف تتجنب انفجار هاتفك المحمول؟

على مدار الشهرين الماضيين، لقي 3 أشخاص مصرعهم بسبب حوادث انفجار هواتف محمولة، لذا نستعرض طرق تفادي هذه الكارثة
تحذير للرجال.. الحشيش يرفع نسبة هرمون الإنوثة

تحذير للرجال.. الحشيش يرفع نسبة هرمون الإنوثة

تحدث مجموعة من خبراء الصحة عن تأثير بعض المواد على إنتاج هرمون الأنوثة عند الرجال
بعد إعصار ميديكين.. منخفضان جديدان يؤثران على الطقس بمصر غدا

بعد إعصار ميديكين.. منخفضان جديدان يؤثران على الطقس بمصر غدا

كانت مصر شهدت 25 أكتوبر الماضي، حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تأثيرات منخفض جوي أثار حالة من الجدل
وجهه تفحم.. وفاة شاب هندي بسبب انفجار هاتفه المحمول أثناء الشحن

وجهه تفحم.. وفاة شاب هندي بسبب انفجار هاتفه المحمول أثناء الشحن

لقي شاب هندي، يبلغ من العمر 22 عامًا، مصرعه بعد انفجار هاتفه المحمول أثناء الشحن، وهو نائم في نفس الغرفة.