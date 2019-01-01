للرجال فقط.. عادات غذائية خاطئة تؤثر على العلاقة الزوجية

المحار والأسماك والحمام تلك أنواع بسيطة من قائمة أطعمة دائما ما ينصح بها الرجال لتناولها، اعتقادا بأنها ستساهم في علاقة زوجية ناجحة، حتى أن بعض المواقع تتناقل تلك المعلومات أمام الجمهور، لكن علميا ليس هناك علاقة بنوع معين من الطعام بزيادة نسبة هرمون الذكورة (التستوستيرون) في الجسم.
"الهرمون لا يتأثر بأطعمة معينة"، ذلك هو تعليق الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، على ما يشاع حول تأثير أطعمة بعينها عند الرجال، لافتة إلى أن إنتاج هرمون الذكورة لدى الرجال يتبع القانون العام للجسم.
وقالت استشاري التغذية العلاجية، لـ"الوطن"، إنه في حالة حدوث خلل في مستوى الهرمون على الرجال استشارة طبيب من أجل مساعدته بشكل صحيح.
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من جانبه، أكد الدكتور أدهم زعزع، أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه ليس هناك أطعمة بعينها تعمل على زيادة مستوى (التستوستيرون) في الجسم، لكن هناك بعض النصائح بشكل عام.
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