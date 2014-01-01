"مدرس رياضيات وفرنساوي".. أشهر إفيهات يوسف عيد

12:47 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
يوسف عيد

يوسف عيد

كتب: منة الصياد

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في ذكرى وفاته.. 4 مواويل غنائية لا تنسى للفنان يوسف عيد

بمساحة صغيرة من الأدوار تمكن من ترك بصمات كبيرة في أذهان المشاهدين بخفة ظله وتلقائيته الكبيرة، حيث استطاع الراحل يوسف عيد حفر اسمه وسط نجوم الكوميديا بالوسط الفني.

لمع الفنان يوسف عيد، الذي تمر ذكرى ميلاده الـ71 اليوم، بمجموعة من أشهر الجُمل الشهيرة خلال مسيرته الفنية، والتي تحولت إلى أبرز الإفيهات الكوميدية في تاريخه، والتي من أشهرها:

واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.. فيلم (الناظر)

زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي.. فيلم (الناظر)

أنت بتعمل إيه هنا؟ بتشمس.. فيلم (الناظر)

حانوتي الشباب.. فيلم (جعلتني مجرمًا)

موال يا حلو يلي العسل سايل من الشفة.. فيلم (التجربة الدنماركية) 

موال بوب مارلي.. فيلم (الحرب العالمية التالتة)

في عام 2014، استيقظ العالم على خبر وفاة يوسف عيد، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

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