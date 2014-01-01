"مدرس رياضيات وفرنساوي".. أشهر إفيهات يوسف عيد

يوسف عيد
بمساحة صغيرة من الأدوار تمكن من ترك بصمات كبيرة في أذهان المشاهدين بخفة ظله وتلقائيته الكبيرة، حيث استطاع الراحل يوسف عيد حفر اسمه وسط نجوم الكوميديا بالوسط الفني.
لمع الفنان يوسف عيد، الذي تمر ذكرى ميلاده الـ71 اليوم، بمجموعة من أشهر الجُمل الشهيرة خلال مسيرته الفنية، والتي تحولت إلى أبرز الإفيهات الكوميدية في تاريخه، والتي من أشهرها:
في عام 2014، استيقظ العالم على خبر وفاة يوسف عيد، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
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