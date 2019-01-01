استهلاك السكر يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء

كشفت دراسة جديدة من جامعة "ألبرتا" في كندا إلى أن استهلاك السكر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة "تقارير علمية "، وجد الباحثون في جامعة U of A أن الفئران لديها قابلية متزايدة للإصابة بالتهاب القولون المستحث كيميائيًا والأعراض الأكثر حدة بعد يومين فقط من اتباع نظام غذائي غني بالسكر مقارنة بالذين يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

وتشير الدراسة إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف تعمل كوقود للبكتيريا "الجيدة" التي تعيش في الأمعاء وتنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي تعتبر ضرورية لاستجابة مناعية فعالة.

وأوضح الباحثون أن تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تغذي الميكروبات "السيئة" ، مثل "إيه .كولي"، المرتبطة بالالتهاب.