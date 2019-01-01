قد تنهار بعد 15 عاما.. شبح الموت يهدد الشعاب المرجانية في الكاريبي

طغى اللون الأبيض على الشعاب المرجانية في بحر الكاريبي، وذلك بعد زوال الألوان الحمراء والصفراء والبنفسجية التي كانت تثير دهشة الغطاسين.

وتعرضت السواحل الكاريبية في المكسيك لآفة غامضة أتت على مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية عن طريق تفحيمها، خلال العام والنصف الماضيين، وفقًا لـ"العربية".

ويقضي المرض المسمى "المتلازمة البيضاء" على جزء كبير من الشعاب المرجانية المعروفة على السواحل الأميركية الوسطى والتي تمتد على حوالي، وقد يكون لتفحم الشعاب المرجانية انعكاسات سلبية على القطاع السياحي الحيوي للمنطقة، بحسب حديث المتخصصين.

وأوضحت مسؤولة بيئية أن المرض يمكن أن يتفشى خلال بضعة أسابيع ويقضي على الشعاب المرجانية التي بقيت تنمو لعقود، مضيفة: "إذا ما استمرينا على هذه الوتيرة، سينهار هذا النظام البيئي في خلال خمس سنوات إلى عشر".