بعد البدء في ترميمها.. تعرف على طاحونة هواء المندرة بالإسكندرية

08:11 ص | الخميس 14 نوفمبر 2019
طاحونة المندرة بالإسكندرية

طاحونة المندرة بالإسكندرية

كتب: نرمين عصام الدين

أخبار متعلقة

بالصور.. متحف الفنون الجميلة يفتتح معرض "الإسكندرية في صحافة البلدية"

بالصور.. متحف الفنون الجميلة يفتتح معرض "الإسكندرية في صحافة البلدية"

محاضر بالجملة في حملة تمونينة موسعة على أسواق الإسكندرية

محاضر بالجملة في حملة تمونينة موسعة على أسواق الإسكندرية

تغيير اسم مدرسة "البرادعي" بإدارة المنتزه في الإسكندرية

تغيير اسم مدرسة "البرادعي" بإدارة المنتزه في الإسكندرية

وفد فرنسي يزور معالم ومتاحف الإسكندرية

وفد فرنسي يزور معالم ومتاحف الإسكندرية

تواصل منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أعمال ترميم طاحونة هواء المندرة الأثرية التابعة إلى المجلس الأعلى للآثار؛ لإنقاذها من عملية التهالك وتساقط أحجار بدنها التي تعرضت لها نتيجة لعوامل الطقس المتقبلة.

فيما أشار محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إلى أن الإدارة الهندسية لوزارة الآثار بدأت في أعمال درء خطورة عاجلة لحماية طاحونة المندرة الأثرية، وذلك تحت الإشراف الأثري لمفتشي آثار شرق إسكندرية؛ بغرض الحفاظ على الطاحونة والتي ترجع لعصر محمد علي باشا.

ومن خلال السطور القليلة التالية، نستعرض تاريخ طاحونة هواء المندرة بالإسكندرية وتصميم إنشائها:

- يرجع تاريخ إنشاء طاحونة المندرة الأثرية إلى عصر محمد علي باشا 1805: 1848 م، والكائنة بمنطقة المندرة البحرية.

- هي عبارة عن بدن إسطواني من الحجر الجيري يعلوه طاقية خشبية على شكل مخروطي ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة، حيث إنه كان يمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من 8 ريش، ويتواصل إلى داخل الطاحونة عن طريق مدخل معقود بعقد نصف دائري.

- الطاحونة يشغلها من الداخل سلم حلزوني ملتحم بالجدار كان يؤدي إلى غرفة علوية، فقدت أرضيتها الخشبية وأدوات الطحن، مؤكدا أنها تحتاج إلى مشروع ترميم عاجل لوضعها على الخريطة السياحية بمدينة الإسكندرية.

- سجلت ملك المجلس الأعلى للآثار بقرار تسجيل 113 لسنة 1967م.

- جرى نقل قطعتين لجزئين غير مكتملين من قرصي الرحاة بطاحونة المندرة، كما أنه جرى نقل قاعدة عامود من الحجر.

- جرى وضع بعض الأحجار وتثبيتها بأماكنها، تمهيدا لمواصلة عمليات الترميم الشامل لها.

- لا يمكن استغلالها لحين تنفيذ مشروع الترميم والتطوير.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

كتلة هوائية من "بلاد برة" في طريقها إلى مصر.. إليك ما سيحدث بالبلاد

كتلة هوائية من "بلاد برة" في طريقها إلى مصر.. إليك ما سيحدث بالبلاد

تشهد مصر يوم الجمعة المقبل، كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بمعدل من 4-5 درجات لتعود إلى معدلاتها الطبيعية
بعد وفاة 3 حالات في أقل من شهرين.. كيف تتجنب انفجار هاتفك المحمول؟

بعد وفاة 3 حالات في أقل من شهرين.. كيف تتجنب انفجار هاتفك المحمول؟

على مدار الشهرين الماضيين، لقي 3 أشخاص مصرعهم بسبب حوادث انفجار هواتف محمولة، لذا نستعرض طرق تفادي هذه الكارثة
تحذير للرجال.. الحشيش يرفع نسبة هرمون الإنوثة

تحذير للرجال.. الحشيش يرفع نسبة هرمون الإنوثة

تحدث مجموعة من خبراء الصحة عن تأثير بعض المواد على إنتاج هرمون الأنوثة عند الرجال
بعد إعصار ميديكين.. منخفضان جديدان يؤثران على الطقس بمصر غدا

بعد إعصار ميديكين.. منخفضان جديدان يؤثران على الطقس بمصر غدا

كانت مصر شهدت 25 أكتوبر الماضي، حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تأثيرات منخفض جوي أثار حالة من الجدل
وجهه تفحم.. وفاة شاب هندي بسبب انفجار هاتفه المحمول أثناء الشحن

وجهه تفحم.. وفاة شاب هندي بسبب انفجار هاتفه المحمول أثناء الشحن

لقي شاب هندي، يبلغ من العمر 22 عامًا، مصرعه بعد انفجار هاتفه المحمول أثناء الشحن، وهو نائم في نفس الغرفة.