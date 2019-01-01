بعد البدء في ترميمها.. تعرف على طاحونة هواء المندرة بالإسكندرية

تواصل منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أعمال ترميم طاحونة هواء المندرة الأثرية التابعة إلى المجلس الأعلى للآثار؛ لإنقاذها من عملية التهالك وتساقط أحجار بدنها التي تعرضت لها نتيجة لعوامل الطقس المتقبلة.

فيما أشار محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إلى أن الإدارة الهندسية لوزارة الآثار بدأت في أعمال درء خطورة عاجلة لحماية طاحونة المندرة الأثرية، وذلك تحت الإشراف الأثري لمفتشي آثار شرق إسكندرية؛ بغرض الحفاظ على الطاحونة والتي ترجع لعصر محمد علي باشا.

ومن خلال السطور القليلة التالية، نستعرض تاريخ طاحونة هواء المندرة بالإسكندرية وتصميم إنشائها:

- يرجع تاريخ إنشاء طاحونة المندرة الأثرية إلى عصر محمد علي باشا 1805: 1848 م، والكائنة بمنطقة المندرة البحرية.

- هي عبارة عن بدن إسطواني من الحجر الجيري يعلوه طاقية خشبية على شكل مخروطي ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة، حيث إنه كان يمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من 8 ريش، ويتواصل إلى داخل الطاحونة عن طريق مدخل معقود بعقد نصف دائري.

- الطاحونة يشغلها من الداخل سلم حلزوني ملتحم بالجدار كان يؤدي إلى غرفة علوية، فقدت أرضيتها الخشبية وأدوات الطحن، مؤكدا أنها تحتاج إلى مشروع ترميم عاجل لوضعها على الخريطة السياحية بمدينة الإسكندرية.

- سجلت ملك المجلس الأعلى للآثار بقرار تسجيل 113 لسنة 1967م.

- جرى نقل قطعتين لجزئين غير مكتملين من قرصي الرحاة بطاحونة المندرة، كما أنه جرى نقل قاعدة عامود من الحجر.

- جرى وضع بعض الأحجار وتثبيتها بأماكنها، تمهيدا لمواصلة عمليات الترميم الشامل لها.

- لا يمكن استغلالها لحين تنفيذ مشروع الترميم والتطوير.