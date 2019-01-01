بعد ظهور ثغرة جديدة.. 7 خطوات لتأمين حساب فيسبوك

09:09 م | الأربعاء 13 نوفمبر 2019
فيسبوك

فيسبوك

كتب: حسن شحاتة

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أثار "جوشوا مادوكس" الرعب لدى مستخدمي آيفون، عقب نشره فيديو على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، يؤكد على اكتشاف ثغرة جديدة، عند استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يقوم بفتح كاميرا الهاتف سرًا أثناء تصفح الموقع، وفقًا لموقع "العربية".

وعلق جوشوا على الفيديو قائلاً: "أنه اكتشف مشكلة تتعلق بالخصوصية والأمان في فيسبوك، فحين يكون المستخدم يتصفح التطبيق، فإنه يستخدم الكاميرا، وقد وجد ثغرة تمكنه من إيجاد الكاميرا وهي تعمل في الخلفية آخر الأخبار".

ويقدم مصطفى وحيد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ"الوطن"، أهم الخطوات التي يجب اتباعها لحماية حسابك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في السطور التالية:

1- كتابة كلمة مرور يصعب توقعها من قبل أي شخص آخر.

2- تفعيل وضع المصادقة الثنائية ويتم ذلك من خلال الآتي:

3- فتح الإعدادات الخاصة بحسابك على فيس بوك.

4- وبعد ذلك يتم الدخول إلى الأمان، وتسجيل الدخول.

5- ثم الذهاب إلى المصادقة الثنائية والضغط على تعديل.

6- ثم يتم بعدها الضغط على بدء الاستخدام، ومن ثم اختيار طريقة الأمان التي تريدها، كاختيار "رسالة نصية".

7- وأخيرًا سيتم وصول رسالة نصية إلى رقمك المسجل على فيس بوك، تحتوي على رقم، قم بكتابة الرقم داخل المربعات في فيس بوك، ثم الضغط على التالي، ومن ثم إكمال.

أهمية المصادقة الثنائية:

في حالة سرقة كلمة المرور الخاصة بك، وكانت هذه الخاصية مفعلة لديك، فلا يستطيع السارق الدخول إلى حسابك إلا عن طريق كتابة الكود المرسل إليك في رسالة نصية على الهاتف.

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