الكولونيا والكحول.. تعقيم "أونطة" في صالونات الحلاقة

تحت شعار "الحد من انتشار العدوى" تستكمل وزارة الصحة مبادرة "100 مليون صحة"، من خلال التوعية بمخاطر انتشار العدوى في صالونات الحلاقة، الأندية الصحية، ومراكز التجميل، حيث تنتشر البكتريا والفيروسات في تلك الأماكن بسبب تكرار استخدام أدوات الحلاقة والتجميل، والمناشف، وغيرها من الأدوات، التي تعيش فيها البكتريا والفطريات لفترات طويلة.

وتعتبر الشفرات (الأمواس) أكثر الأدوات المستخدمة في صالونات الحلاقة، ويلجأ البعض إلى استخدام "الكولونيا" بهدف تعقيمها، فهل ذلك كافيا للقضاء على الفيروسات والبكتريا؟

يجيب على هذا التساؤل الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة المنيا، قائلا: "التطهير باستخدام الكحول (العطور أو الكولونيا) يقضي جزئيًا على البكتريا والفيروسات، وليس نهائيا".

وأوضح أن بعض الفيروسات لا تتأثر بالكحول، لكنها تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة، حتى يمكن القضاء عليها، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال استخدام أفران التعقيم وهي لا تتوفر في معظم صالونات التجميل.

وقال "الفكهاني" أن الحماية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية تكون من خلال استخدام الأدوات الشخصية فقط، أو التردد على صالونات الحلاقة التي تستخدم أدوات جديدة لكل شخص.