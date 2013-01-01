لحوم مفرومة وشعر مستعار.. أغرب طرق تهريب المخدرات حول العالم

الشرطة اكتشفت ان الكوكايين داخل اللحمة المفرومة
في حيلة جديدة اتبعها أحد تجار المخدرات، حيث قام بتهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل اللحم المفروم المجمد.
وقال الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن السلطات عثرت على مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني، أى ما يعادل 415.51 مليون جنيه مصري، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز.
وتم ضبط الواقعة عندما استطاعت الكلاب البوليسية اكتشاف المخدرات، عند تفتيش السيارة في مقاطعة إسكس قرب العاصمة لندن، وتم توجيه الاتهام إلى السائق الهولندي.
ويلجأ تجار المخدرات إلى عدد من الحيل الغريبة لتهريب المواد الغير مشروعه، وتستعرض "الوطن" بعض أغرب تلك الطرق كالتالي:
في عام 2016، ألقت السلطات على رجل في مطار جوسيب تاراديلاس ببرشلونة، كان يحاول تهريب نصف كيلو جرام من الهيروين، تقدر قيمتها بـ30 ألف يورو.
ولم يكن على السلطات البحث في ملابس الرجل، بل كان يضعها تحت شعره المستعار.
قام رجل برازيلي بمحاولة غريبة لتهريب المخدرات في عام 2018، إلى البرتغال، وتم اعتقاله في مطار لشبونة الدولي، وكان يحمل 1 كجم (2.2 رطل) من الكوكايين داخل أرداف مزيفين.
في شبة جزيرة أيبريا التي تعتبر مركز تهريب الكوكايين إلى أوروبا، صادرت الشرطة في البرتغال عام 2018 محاولة تهريب مخدرات تقدر بنحو 745 كجم، داخل الأناناس الطازج، وفقًا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية.
لأن الراهبات يتمتعن بسمعة جيدة، ولا يمكن لأحد أن يربط بينهن وبين تجارة المخدرات، لذلك قامت 3 سيدات من كولومبيا بارتداء ملابس الراهبات وتهريب المخدرات داخلها، عام 2013.
خلال المرور من المطار لاحظت السلطات أنهن متوترات، فتم تفتيش الراهبات المزيفات واكتشاف المخدرات.
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