بعد ظهور "بوستر" عمرو دياب فيه.. معلومات عن "تايمز سكوير" الأمريكي

احتل النجم عمرو دياب صدارة تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد انتشار صور لافتات ألبومه الجديد في ميدان "تايمز" بقلب مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت منصة "سبوتيفاي" الموسيقية صور ألبوم عمرو الجديد "أنا غير" في "تايمز سكوير" بنيويورك، احتفاء بتصدر أغانيه قائمة الأكثر استماعًا في الوطن العربي والشرق الأوسط على المنصة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى في نسبة بث أغانيه على "سبوتيفاي" وتليها السويد وألمانيا.

تايمز سكوير هو ميدان في مدينة مانهاتن في نيويورك، يقع عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة، ويمتد من غرب شارع 42 إلى غرب شارع 47، ويتزين الميدان دائماً باللوحات الإعلانية والدعاية.

وفيما يلي بعض الحقائق عن "تايمز سكوير"، أشهر معالم نيويورك، والذي يسمى بـ"مفترق طرق العالم"، "مركز الكون"، "قلب العالم".

مبنى One Times Square مربح بشكل كبير بالرغم من كونه فارغ

يعتبر أشهر مبنى في الميدان، وهو الذي ظهر عليه صورة عمرو دياب، وتم تشييده في الأصل كمقر لصحيفة نيويورك تايمز عام 1904، عندما كانت المنطقة غير متطورة، وبعدها بيع في عام 1995، وتحول إلى لوحة إعلانات عملاقة كما هو عليه اليوم، وتمتلكه شركة جيمستاون بروبرتيز، وعلى الرغم من أن معظم الطوابق شاغرة ومغطاة بالرسومات والكتابات، لكن اللوحات الإعلانية تربح أكثر من 23 مليون دولار سنويًا.

أكثر الأماكن ازدحاما في العالم

يعد من أكثر مناطق المشاة ازدحامًا في العالم، ومن أكثر مناطق الجذب السياحي زيارة في العالم، حيث يستقطب حوالي 50 مليون زائر سنويًا، ويمر ما يقرب من 330 ألف شخص في المتوسط منه يوميًا، بينما يصل عدد المارة إلى أكثر من 460 ألف في الأيام المزدحمة.

يضم بقايا مسارح من مطلع القرن

كانت تايمز سكوير مركز المسرح في نيويورك منذ أوائل القرن العشرين، على الرغم من أن المسارح شهدت الكثير من الصعود والهبوط منذ ذلك الحين، ولكن أصبح العديد منها، في نهاية القرن، مراكز للأفلام أو مسارح إباحية أو تم هدمها، ولكن هناك بعض الأماكن التي لا يزال بها بقايا، مثل مسرح مايفير الذي أصبح الآن متجرًا للهدايا التذكارية في شارع 47.

شهد أشهر "قبلة" في أمريكا

يعرف الكثيرون الصورة الأيقونية الشهيرة التي التقطت في الميدان الأمريكي، لجندي يقبل إحدى الممرضات في نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن لا أحد يعرف في الواقع من هم الأشخاص في الصورة التي التقطها ألفريد أيزنشتت، مصور مجلة لايف.

ميدان التايمز مضاء للغاية بحيث يمكن رؤيته من الفضاء الخارجي

بعد غروب الشمس، تُضاء أنوار الميدان الشهير، ويصبح مثل الشمس المشرقة، وفي الواقع، ميدان التايمز منير للغاية، إنه أحد الأماكن القليلة على الأرض التي يمكن لرواد الفضاء تحديدها من الفضاء الخارجي.