صور.. استخراج إبرة خياطة اخترقت دماغ طفلة أمريكية

نجت طفلة في الثالثة من عمرها من الموت بعد أن اخترقت إبرة حياكة دماغها، إذ سقطت فوقها أثناء اللعب في منزل جارها.

وسقطت الطفلة من أعلى السرير بينما كانت تقفز، فوقعت على الإبرة التي دخلت من فمها واخترقت قاعدة جمجمتها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم نقل الفتاة، التي تعبيش في ولاية يوتا الأمريكية، إلى المستشفى، وهناك أظهرت الأشعة أن الإبرة وصلت إلى مركز دماغها، والغدة النخامية التي تتحكم في الهرمونات في الجسم، والمهاد الذي يرسل إشارات الدماغ للحركة.

على الرغم من أنه كان هناك أضرارًا شديدة بما في ذلك النزيف، إلا أن الفتاة المجهولة لم تتعرض لأي إصابات كبيرة، وخرجت بعد أسبوعين في المستشفى وتعافيت بالكامل.

روى الأطباء قصتها في مجلة طبية، واصفين إياها بأنها "الفتاة الأكثر حظًا في العالم"، إذ قال الدكتور ميلر، الذي عالج الطفلة: "على الرغم من الأضرار الشديدة التي تسببت فيها إبرة الحياكة، إلا أن الأضرار لم تصل إلى الهياكل الحيوية"، وأشار إلى أن الطفلة شفيت تماما من خلال الإدارة السليمة واتباع نهج متعدد التخصصات.

الإبرة مرت قطعت من خلال العظم الصلب في الجزء الخلفي من الحلق عبر العظام خلف العينين مباشرة، واخترق الغدة النخامية والعظم الذي يحميها، وانتهى به الأمر في الجانب الأيمن من المهاد.

أظهر فحص بالأشعة المقطعية أن الأوعية الدموية الدقيقة في المخ كانت سليمة، وعندها تم نقل الفتاة إلى قسم الأطفال.

الإبرة، التي لم يحدد الأطباء حجمها، تمت إزالتها من فم الفتاة وسد الجرح مؤقتًا بالشاش، وخلال إقامتها في المستشفى، عانت من التهاب السحايا الجرثومي الذي يهدد الحياة، ولكن هذا كان مجرد "مضاعفات بسيطة".