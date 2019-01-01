بعد إعصار ميديكين.. منخفضان جديدان يؤثران على الطقس بمصر غدا

منخفضان جويان أحداهما قادم من السودان وآخر من البحر المتوسط، تنظرهما مصر خلال الساعات المقبلة، بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، إذ تشهد البلاد بسببهما عدم استقرار الحالة الجوية، بحسب ما أكده أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN.

أمطار غزيرة تصل لحد السيول في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

وعن تأثير المنخفضين، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأول منهما يسبب أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول في المناطق الملاصقة لجبال البحر الأحمر ومنطقة سيناء، بينما الثاني له تأثير على السواحل الشمالية تتمثل في أمطار خفيفة ومتوسطة.

وكانت مصر شهدت في 25 أكتوبر الماضي، حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تأثيرات منخفض جوي أثار حالة من الجدل بعدما نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة حول كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، متوقعة حدوث إعصار مداري "غير عاد" سمته "ميديكين" في بعض مناطق البلاد، لكن الأرصاد الجوية نفت الأمر مؤكده ما هو إلا "منخفض" متعمق.

الأرصاد الجوية: لن تشهد مصر حالة منخفض "ميديكين"

وحول إمكانية حدوث تأثيرات للمنخفضين الجويين المنتظرين خلال الساعات المقبلة مثل ما فعله "ميديكين"، نفي مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأمر خلال حديثه مع "الوطن"، معتمدا في نفيه على مجموعة من الأسباب.

وتدور تلك الأسباب حول فرق التغيرات الموجودة في طبقات الجو العليا المختلفة رغم وجود كميات الرطوبة الموجودة على سطح الأرض، بجانب أن المنخفضين اللذان تنظرهما مصر في الساعات المقبلة ليس متعمقان كـ"ميديكين".

فرص سقوط الأمطار بمحافظات مصر خلال الساعات الماضية

ولفت الدكتور محمود شاهين، إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون أكثر غزارة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء، وقد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق.

أما عن باقي محافظات الجمهورية، ستبقى من متوسطة إلى غزيرة بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا، فيما الأمطار متوسطة وخفيفة بمحافظات الوجه البحري.

نصائح للمواطنين خلال الساعات المقبلة

وتطرق الدكتور محمود شاهين، بتقديم مجموعة من النصائح خلال الحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة، وهي..

- يفضل القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

- الالتزام بالسرعات المحددة للقيادة التي أقرتها إدارة المرور.

- درجات الحرارة ستنخفض 4 درجات يوم الجمعة وقد تصل إلى 26 درجة، فرجاء الحذر من نوعية الملابس خلال هذه الفترة.