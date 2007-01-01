حكاية 12 نوفمبر في حياة النجوم.. ذكرى ميلاد هند رستم ورحيل عمالقة الفن

ما بين ذكرى الميلاد ورحيل عدد من النجوم، سجل يوم 12 نوفمبر حكايات فاصلة في حياة نجوم الفن، إذ شهد ذلك التاريخ عبر سنوات مختلفة على مولد فنانين تركوا آثر في تاريخ السينما المصرية فيما ودع آخرون منهم الحياة.

12 نوفمبر يوم ميلاد هند رستم عام 1931

يوم 12 نوفمبر عام 1931، شهدت مدينة الإسكندرية ميلاد واحدة من جميلات نجمات الفن وهي هند رستم، مارلين مونرو الشرق، والدها ينتمي لعائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا في الشرطة، وانفصل عن أمها وهي طفلة.

قامت بعدها بعدة أدوار صغيرة، ومع الوقت صارت أشهر وأهم نجمة إغراء في السينما المصرية على يد المخرج حسن اﻹمام الذي استفاد من مواهبها المتعددة، وأسند إليها الأدوار البارزة في تاريخ حياتها.

تشكل هند رستم حالة خاصة في الأداء، فرغم أن أدوار البطولة الأولى لها كانت إغراء كما في فيلم الجسد، إلا أنها لم تلبث أن غيرت من هويتها في أفلام أخرى مثل "باب الحديد، امرأة على الهامش"، كما عملت دورًا كوميديًا متميزًا في فيلم "حب في حب".

الفنان محمود القلعاوي ولد 12 نوفمبر عام 1939

بعد 8 سنوات من ميلاد هند رستم، ولد الفنان محمود القلعاوي، الذي كانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي من خلال المسرح، ثم كانت أول مشاركاته السينيمائية عام 1971 في فيلم "لعنة امرأة".

وتوالت أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، والتي من أبرزها "علي بيه مظهر، الجوكر، العذراء والشعر الأبيض".

12 نوفمبر عام 2007 رحل الفنان يونس شلبي

وفي نفس اليوم، الذي ولد به كلا من هند رستم ومحمود القلعاوي، شهد ذكرى أخرى لنجوم الفن لكنها مؤلمة وهي رحيل الفنان يونس شلبي عام 2007، إذ عانى من أزمة تنفسية حادة.

وكانت رحلة علاج يونس شلبي قد بدأت في السعودية حيث أجرى جراحة في القلب وقد أجريت الجراحة بنجاح، إلا أنه ما لبث أن تعرض لظروف صحية صعبة وزاد من متاعب الفنان الكبير ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ويونس شلبي ولد 31 مايو عام 1941، بميدان الطمهي بالمنصورة، ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وجذب الانتباه بدور منصور في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكي وعادل إمام.

3 سنوات على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز

في نفس اليوم منذ 3 سنوات، توفي الفنان محمود عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عاما.

بدأ "عبد العزيز" حياته الفنية في التلفزيون، حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش.

أما بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم "الحفيد"، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها "حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب".

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها "لكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش".