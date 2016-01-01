فيديو وصور.. لحظة عبور كوكب عطارد أمام الشمس في مصر

شهدت مصر وشعوب دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظم قارات أوروبا وأفريقيا والأمريكتين ماعدا ألاسكا، أمس الإثنين، حدث فلكي نادر وهو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

معهد الفلك يوثق لحظة عبور عطارد أمام الشمس

وبالحدث الفلكي النادر، وثق معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقي، لقطات وفيديو للحظة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

ويتكرر ذلك الحدث كل بضعة أعوام حينما يتصادف مرور كوكبي الأرض وعطارد بإحدى نقطتي تقاطع المدارين، علما بأن عطارد يدور حول الشمس مرة واحدة كل 88 يوما فقط.

وبالحدث الفلكي، ظهر "عطارد" كنقطة صغيرة سوداء مستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس، واستمر على هذا النحو حتى الخامسة مساء حيث يصل إلى منتصف قرص الشمس تقريبا ثم تغرب الشمس.

وقبل ما حدث أمس، كان آخر عبور لكوكب عطار لقرص الشمس كان في 9 مايو عام 2016 ، ومقرر عبوره المقبل سيكون في 13 نوفمبر عام 2032، يليه عبور آخر سوف يكون في 7 نوفمبر عام 2039.

وتفسير هذه الظاهرة يرجع إلى أن مدار كوكب عطارد يميل على مدار كوكب الأرض بـ7 درجات تقريبا، ولذلك لا يتاح لسكان الأرض رؤية مرور عطارد أمام قرص الشمس إلا في شهرين فقط هما مايو ونوفمبر بفارق 6 أشهر، حيث يتقاطع المداران وتكون الأرض وعطارد والشمس على خط مستقيم واحد.