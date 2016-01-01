فيديو وصور.. لحظة عبور كوكب عطارد أمام الشمس في مصر

11:38 ص | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
عبور كوكب عطارد

عبور كوكب عطارد

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

عطارد أمام الشمس والقمر الدموي والأزرق.. ظواهر فلكية نادرة تشهدها مصر

عطارد أمام الشمس والقمر الدموي والأزرق.. ظواهر فلكية نادرة تشهدها مصر

يحدث اليوم.. مصر تشهد عبور عطارد أمام الشمس ومحاكمة "دواعش سيناء"

يحدث اليوم.. مصر تشهد عبور عطارد أمام الشمس ومحاكمة "دواعش سيناء"

"القومي للبحوث الفلكية" يرصد مرور كوكب عطارد أمام الشمس

"القومي للبحوث الفلكية" يرصد مرور كوكب عطارد أمام الشمس

احذر النظر إلى الشمس في الساعة الثانية ونصف: هتأذي نفسك

احذر النظر إلى الشمس في الساعة الثانية ونصف: هتأذي نفسك

شهدت مصر وشعوب دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظم قارات أوروبا وأفريقيا والأمريكتين ماعدا ألاسكا، أمس الإثنين، حدث فلكي نادر وهو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس. 

معهد الفلك يوثق لحظة عبور عطارد أمام الشمس 

وبالحدث الفلكي النادر، وثق معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقي، لقطات وفيديو للحظة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

ويتكرر ذلك الحدث كل بضعة أعوام حينما يتصادف مرور كوكبي الأرض وعطارد بإحدى نقطتي تقاطع المدارين، علما بأن عطارد يدور حول الشمس مرة واحدة كل 88 يوما فقط.

وبالحدث الفلكي، ظهر "عطارد" كنقطة صغيرة سوداء مستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس، واستمر على هذا النحو حتى الخامسة مساء حيث يصل إلى منتصف قرص الشمس تقريبا ثم تغرب الشمس.   

وقبل ما حدث أمس، كان آخر عبور لكوكب عطار لقرص الشمس كان في 9 مايو عام 2016 ، ومقرر عبوره المقبل سيكون في 13 نوفمبر عام 2032، يليه عبور آخر سوف يكون في 7 نوفمبر عام 2039. 

وتفسير هذه الظاهرة يرجع إلى أن مدار كوكب عطارد يميل على مدار كوكب الأرض بـ7 درجات تقريبا، ولذلك لا يتاح لسكان الأرض رؤية مرور عطارد أمام قرص الشمس إلا في شهرين فقط هما مايو ونوفمبر بفارق 6 أشهر، حيث يتقاطع المداران وتكون الأرض وعطارد والشمس على خط مستقيم واحد.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

يتساءل كثيرون عن سبب انتشار الذباب هذه الفترة في مصر، حيث تعددت المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عدد من المستخدمين
استحمل الريحة واستحمى.. 7 فوائد للحلبة تزيد هرمون الذكورة وعلاج للسكر

استحمل الريحة واستحمى.. 7 فوائد للحلبة تزيد هرمون الذكورة وعلاج للسكر

شرح أخصائي النباتات الطبية فوائد الحلبة أبرزها أنها تسد الشهية وتعالج مرضى السكر.
"خايفين يسلموا على رامي جمال".. هل مرض البهاق معدي؟

"خايفين يسلموا على رامي جمال".. هل مرض البهاق معدي؟

بعد إصابة رامي جمال بمرض البهاق، وخوف بعض الناس من مصافحته، تعرف على مرض البهاق معدي أم لا.
من الموت وحيدا إلى التحفظ على الشقة.. 10 مشاهد في وفاة هيثم أحمد زكي

من الموت وحيدا إلى التحفظ على الشقة.. 10 مشاهد في وفاة هيثم أحمد زكي

شبح الوحدة تمكن من "هيثم" حتى لحظات الوادع الأخيرة من الدنيا فوقع فريسة، وكأنها لا تريد أن تتركه حتى فى موته فقد حملت قصته العديد من المواقف الصعبة التى دفعت
"فتح عينيه فجأة".. رجل يعود للحياة بعد وضعه في كيس الموتى

"فتح عينيه فجأة".. رجل يعود للحياة بعد وضعه في كيس الموتى

دُفن رجل كولومبي يدعى كانديلاريو جوتيريز هيرناندز، حيا، بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيص حالته الصحية.