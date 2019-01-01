لا تريد قتلك.. لماذا يجب تجنب قتل العناكب بالمنازل؟

11:20 ص | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
العناكب

العناكب

كتب: وكالات

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وجودها في المنزل، يصيب ربات البيوت بالخوف، ويسعون إلى التخلص منها،  فإلى جانب أرجلها الطويلة وطريقة زحفها فإن أكثر ما يخيف الكثيرين هو لدغتها كون معظمها سام، ورغم الخوف الذي يسيطر على أغلب الناس لدى رؤيتهم للعناكب، إلا أن الخبراء نصحوا الناس بعدم قتلها.

وفيما يلي أبرز الأسباب التي تدعو لعدم قتلها من وجهة نظر الخبراء، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

العناكب تكافح الآفات

تقوم العناكب باصطياد كميات كبيرة من الآفات المنتشرة في الحدائق، حيث تستهلك العناكب سنويا ما مقداره 400 إلى 800 مليون طن من الحشرات في جميع أنحاء العالم خاصة أن الحشرات التي تتغذى عليها مضرة للإنسان، فتتغذى العناكب على حشرة العث التي تستهدف الملابس، كما تتغذى على البعوض مصاص الدماء.

العناكب تحافظ على التوازن البيئي في المنزل

بعد إجراء دراسة  لـ50 منزلا في ولاية كارولينا الشمالية، عثر فيها على عناكب في كل منزل تمت زيارته، وجد الباحثون بأن هذه العناكب معظمها من النوع صغير الحجم وغير المؤذي، مشيرين إلى أن العناكب مهمة للمحافظة على النظام البيئي الداخلي، حيث تقوم باصطياد الآفات المزعجة والحشرات التي تنقل الأمراض.

العناكب لا تريد قتل الإنسان

على عكس ما أشيع في الأفلام عن خوف الناس من العناكب و أنها حشرة مرعبة، لكن في الحقيقة هي تخاف من الإنسان.

وفي حال العثور على عنكبوت في المنزل حاول إخراجه، إذا  لم ترد رؤيته في المنزل ولا قتله.

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