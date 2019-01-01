يقتل طفلا كل 39 ثانية.. منظمات عالمية تحذر من الوباء المنسي

10:17 ص | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي

كتب: وكالات

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"الوباء المنسي" ذلك هو وصف مرض الالتهاب الرئوي بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الذي حذرت منه وكالات صحية عالمية، مشيرة إلى أنّه يقتل طفلا كل 39 ثانية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لمنظمة "يونيسيف"، تسبب الالتهاب الرئوي في قتل نحو 800 ألف طفل العام الماضي، رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه.

وحثّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية و4 وكالات صحية أخرى، الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض، وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه. 

والالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويقول سيث بيركلي الرئيس التنفيذي لتحالف "جافي" للقاحات: "حقيقة إنّ هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة، لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم؛ تبعث على الصدمة".

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