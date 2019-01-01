"فتح عينيه فجأة".. رجل يعود للحياة بعد وضعه في كيس الموتى

كانديلاريو جوتيريز هيرناندز
ارتكب أطباء مستشفى في مدينة بارانكويلا الموجودة بكولومبيا، خطأ فادحا حول تشخيص حالة مريض، إذ ظنوه ميتا و"دفنوه حيا".
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع "Seven News" أن الأطباء أعلنوا وفاة المواطن كانديلاريو جوتيريز هيرناندز، البالغ من العمر 80 عاما، من مدينة بونديرا، بعد أن دخل المستشفى بسبب مشكلات في التنفس.
وتحكي جوتيريز فونتالفو، ابنة هيرناندز "أبلغونا أنه فارق الحياة لأسباب طبيعية، وأعطونا شهادة وفاة، وبعدها وضعوا جثته في كيس خاص داخل المستشفى، ولكن عندما جاء فريق الدفن أبلغنا أن الشخص على قيد الحياة".
بعدها، اتصلت العائلة بالمستشفى، وأعاد الأطباء فحص المريض ثم أكدوا أنه ما زال على قيد الحياة فعلا.
وتوضح لوزنيرا جوتيريز، ابنة أخيه، "عندما لمسته دمعت عيناه وفتحهما لفترة وجيزة ونظر نحوي وبدأ يرمش بهما، فقلت للجميع "عمي على قيد الحياة".
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن هيرناندز توفي فيما بعد في اليوم ذاته عند الساعة 18.30، بعد 11 ساعة من إعلان وفاته أول مرة، ولم تعلن عائلته فيما إذا كانت تنوي تقديم شكوى ضد المستشفى أم لا.
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