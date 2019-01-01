"يستنزف البطارية".. شكاوى من تحديث "واتساب" الجديد لهواتف أندرويد

10:01 م | الإثنين 11 نوفمبر 2019
واتساب

واتساب

كتب: وكالات

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لاحظ كثير من مستخدمي هواتف "أندرويد"، أن تحديث واتساب الأخير، يستنزف عمر بطارية هواتفهم بنسبة تصل إلى 50% في غضون ساعات، بغض النظر عن الاستخدام النشط.

واشتكى المستخدمون، من تنبيهات على هواتفهم تقول، إن واتساب استنزف البطارية أثناء "الاستخدام النشط" لنحو 1.5 ساعة، على الرغم من فتح تطبيق المراسلة الشهير لفترة وجيزة فقط، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

ويرى المستخدمون، أن السبب في هذا الخلل، هو تحديث "واتساب 2.19.308"، كما أنه من الواضح أن المستخدمين الأكثر تضررًا هم أصحاب هواتف "ون بلس"، إضافة إلى وجود شكاوى واسعة النطاق في مواقع الإنترنت من مستخدمي "أندرويد"، عبر مراجعات متجر جوجل بلاي، ومنتدى OnePlus Forum وكذلك "تويتر" وموقع "رديت".

كثير من الحالات اشتكت من أن خدمة الرسائل الفورية المملوكة لشركة "فيسبوك"، تستهلك ما يقرب من نصف طاقة الهاتف، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه من الظاهر أن بعض هواتف "شاومي" و"هواوي" و"سامسونج جالاكسي"، تتمتع بالحصانة من التحديث الذي يستنزف عمر البطارية.

ونصح البعض، بإيقاف "التحكم الذكي" للبطارية، لوقف هذا الخلل المزعج، أو تعطيل تشغيل "واتس آب ويب".

وأشار آخرون بـ"إيقاف عمل" التطبيق قبل النوم، لمنع استنزاف البطارية خلال الليل، أو تقييد معالجة الخلفية أثناء مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

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