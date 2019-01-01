بث مباشر.. شاهد الحدث الفلكي النادر لحظة بلحظة

03:51 م | الإثنين 11 نوفمبر 2019
كوكب عطارد

كوكب عطارد

كتب: فادية إيهاب

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حدث فلكي نادر.. طرق ونصائح لمشاهدة المصريين عبور عطارد

حدث فلكي نادر.. طرق ونصائح لمشاهدة المصريين عبور عطارد

منذ حوالي ساعة، بدأ عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، والذي يعد حدث فلكي نادر، ويشهده كل من مصر وشعوب دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظم قارات أوروبا وأفريقيا والأمريكتين ماعدا ألاسكا. 

ويتكرر ذلك الحدث كل بضعة أعوام حينما يتصادف مرور كوكبي الأرض وعطارد بإحدى نقطتي تقاطع المدارين، علما بأن عطارد يدور حول الشمس مرة واحدة كل 88 يوما فقط.

ويتيح مركز الفلك، بدولة الإمارات بثا مباشرا لحظة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، الذي بدأ في الساعة الثانية و35 دقيقة، وممتدا حتى الساعة الخامسة مساءا 

وبالحدث الفلكي، يظهر"عطارد" كنقطة صغيرة سوداء مستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس، ويستمر على هذا النحو حتى الساعة الخامسة مساءا حيث يصل إلى منتصف قرص الشمس تقريبا ثم تغرب الشمس.  

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