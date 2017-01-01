تقارير: الإفراط في وصف المضادات الحيوية يؤثر على سلامة المرضى

أفاد تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن وصف المضادات الحيوية المفرط وغير الملائم يؤثر على سلامة المرضى في المستشفيات.

ووفقًا لدراسة أجرتها المنظمة، حسبما ذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، أعطى الأطباء الإيطاليون ثاني أعلى عدد من وصفات المضادات الحيوية.

وجاء في التقرير أنه في عام 2017 ، بلغ الحجم الإجمالي للمضادات الحيوية الموصوفة في الرعاية الأولية 28 جرعة يومية محددة لكل ألف مريض، مقارنة بمتوسط 18 في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووجد التقرير أن اليونان هي الدولة الوحيدة التي تصف المزيد من المضادات الحيوية، أما البلد الذي يصف أقل عدد من المضادات الحيوية فهو إستونيا تليها السويد والنمسا، ودعت المنظمة في تقريرها، إلى ضرورة الحاجة إلى تنفيذ سياسات لمكافحة انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.