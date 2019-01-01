هيثم أحمد زكي في عيون شقيقه: كان شخصية قوية وسندي في الحياة

شهر واحد منذ آخر لقاء جمع بين الراحل الفنان هيثم أحمد زكي وشقيقه الأصغر من والدته الفنانة هالة فؤاد "رامي"؛ ليرجع الأخير في لحظة لم يكن يتوقعها لأخذ واجب العزاء في شقيقه الذي أبعدتهما المسافات لكن مشاعرهما وقربهما ظل متواصلا.

شقيق هيثم زكي: خبر وفاته كابوس لم أصدقه

"صدمة لم استطيع تصديقها حتى الآن.. خبر وفاته كابوس لم أصدقه".. هذه أول جملة قالها رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق، للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، متطرقا بعد ذلك للحديث حول علاقتهما، قائلا: "هيثم يكبرني بست سنوات، وعشت معه في مصر حتى سن السادسة عندما قرر أبي الانتقال إلى لندن.

والد رامي، كان يرغب في سفر "هيثم" معه، إلا أن الأخير اضطر للبقاء إلى جانب والده أحمد زكي.

أما عن طبيعة تواصل رامي وهيثم بعد السفر، قال إنهم كانوا على تواصل عبر "الفيس بوك"، مضيفا: "كنا نحب بعضنا، وكنت أشعر بأن لي سندا لي في الحياة"، واصفا شقيقه بأنه تعرض صدمات كثيرة في حياته، فهو فقد أمه ووالده وجده وجدته وخاله، ولكنه كان شخصا قويا ومحبوبا من الآخرين.

وتحدث "رامي" إن "هيثم" تواصل معه منذ 3 أشهر، عبر موقع "فيس بوك"، وأخبره برغبته، في السفر إلى لندن للعيش معه، مضيفا: "كان ناوي يتجوز إنجي ونقعد في لندن ونقعد مع بعض، مكنش بيخاف من حاجة، شخصية قوية وقلبه طيب".

كما روى شقيق هيثم أحد المواقف، إذ أن الراحل تحدث إليه خلال تصوير كواليس مسلسل "كلبش 2"، الذى عُرض خلال شهر رمضان، معبرا: "كنا قريبين من بعض، والدي كان بيحبه جدًا، وكان بياخد باله منه وبيعامله على إنه ابنه، وبيجيب له كل حاجة، رباه وهو صغير، وكان بيقوله يا بابا، وكانوا دايمًا بيتكلموا مع بعض".

وأثنى رامي بركات، على الحالة التي شعر بها بسبب الحب الكبير الذي تكنه الأسرة الفنية، لأخيه الراحل، في عزائه، السبت، وتابع: "حسيت بالحب له في العزاء كل النجوم كانوا موجودين وكنت أتمنى لو كان عايش عشان يشوف".

وبعيدا عن علاقتها، رد شقيق هيثم زكي، على الحالة الصحية الخاصة بالراحل، قائلا إنه كان يتعرض لنوبات صداع، تمنعه من النوم، لكن هذه المرحلة مرت سريعًا، ثم تحسن، وداوم على ممارسة الرياضة.

وتطرق أيضا "رامي" للحديث حول أمر المكملات الغذائية، قائلا: "مكنش بيقولي إنه بياخد مكملات، كان بياخد باله من نفسه، ويروح الجيم".

كما أكد "رامي" أن والدته كانت توصيه دائمًا، بأن يبقى دائمًا إلى جوار أخيه وألا يفترقا أبدًا: "إحنا الاثنين كنا شبه بعض في حاجات كتير، ولما بنحب حد ممكن نديله آخر اللي معانا".

وغيّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى صباح الخميس الماضي، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.