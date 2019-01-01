"العربة الطائرة".. سيارة "بورش" تقتحم الطابق الثاني لمبنى تجاري

تحولت مدينة "تومس ريفر" الصغيرة فجأة إلى محط أنظار العديد من الناس، في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، بعد وقوع واحدة من أغرب حوادث السيارات على الإطلاق، اقتحمت فيها سيارة "بورش" فارهة الطابق الثاني من مبنى تجاري صغير.

في حادثة غريبة، طارت سيارة "بورش" حمراء واقتحمت مبنى تجاري من طابقين، بولاية "نيو جيرسي"، مخلفة قتيلين شابين، هما سائق السيارة وصديق له، كانا يقودان السيارة بسرعة جنونية، حوالي الساعة السادسة من صباح الأحد، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيو جيرسي" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

مازال المحققون عاجزون عن التوصل للطريقة التي وصلت بها السيارة إلى الطابق الثاني بالمبنى، إلا أن السيناريو الأغلب هو خروج السيارة عن السيطرة واصطدامها بحاجز على جانب الطريق بطريقة جعلتها تنطلق في الهواء وتخترق جدار المبنى، لتستقر داخل أحد مكاتب الشركات، مخلفة دماراً شديداً بالمبنى.

أزال فريق الإنقاذ السيارة من داخل المبنى، الذي كان خالياً وقت وقوع الحادث، وتم إغلاق المبنى ومنع دخول أي من موظفي الشركات الموجودة به، بينما استمرت قوات الشرطة والمحققين وممثلو الشركات بتفقد المكان ومحاولة الوصول إلى أي شهود للواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.