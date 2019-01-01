بعد الاكتشاف الغامض.. أثري يوضح سبب تجسيد الفراعنة تماثيل للحيوانات

11:57 م | الأحد 10 نوفمبر 2019
الآلة "أبيس"

الآلة "أبيس"

كتب: عبدالله مجدي

أخبار متعلقة

"الآثار": كشف سقارة لحيوان غريب ولا علاقة له بأبو الهول

"الآثار": كشف سقارة لحيوان غريب ولا علاقة له بأبو الهول

"الأعلى للآثار": الإعلان عن كشف جديد خلال أيام في جبانة منف

"الأعلى للآثار": الإعلان عن كشف جديد خلال أيام في جبانة منف

عاجل.. كشف أثري جديد بسقارة: أول مقبرة ترجع للعصر الروماني

عاجل.. كشف أثري جديد بسقارة: أول مقبرة ترجع للعصر الروماني

"خبيئة العساسيف".. أول كشف أثري بأيدي مصريين: يضم 30 تابوتا آدميا

"خبيئة العساسيف".. أول كشف أثري بأيدي مصريين: يضم 30 تابوتا آدميا

كشف أثري جديد أعلن عنه وزير الآثار، خالد العناني، اليوم، بعد العثور على حيوان غريب يُشبه القط، يُرجّح أن يكون أسدًا أو لبؤة، حسبما صرّح لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ونفت وزارة الآثار في بيان رسمي، أصدرته مساء اليوم، ما تداولته بعض الصحف عن تصريحات وزير الآثار، نقلا عن صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، الخاصة بالعثور على مومياء لأبو الهول، موضحا أنه قال "سنعلن عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبؤة".

الباحث الأثري أحمد عامر، قال إن المصري القديم منذ نشأته يعلم جيدا مدى أهمية الحيوانات لتعامله المستمر معها يوميا، موضحا أن الفراعنة آمنوا أن الحيونات يوجد منها ما يمثل الخير، وآخر ما يمثل منها الشر.

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أنهم عملوا على تحنيط الحيوانات لعدة أسباب من بينها إما لغرض ديني للعبادة مثل الإله "أبيس" على شكل عجل، والإله "بس" على شكل إنسان برأس قطة، مشيرا إلى أن الكلب من ضمن الحيوانات التي تمثل الخير، حيث كان رمزا للوفاء عند الفراعنة، ومن أبرزها تمثال "أنوبيس".

وأوضح الباحث الأثري أن هناك حيوانات كانت تمثل الشر عند الفراعنة، وعملوا على بناء تماثيل لها بغرض اتقاء شرها ومكرها، ومن بين هذه التماثيل "تاروت"، على شكل فرس النهر، وكان يمثل إله الشر.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

يتساءل كثيرون عن سبب انتشار الذباب هذه الفترة في مصر، حيث تعددت المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عدد من المستخدمين
رسالة عاجلة على الهواء تنقذ حياة مذيعة

رسالة عاجلة على الهواء تنقذ حياة مذيعة

في لقطة إنسانية رائعة قامت ويندي مكوي، من ويريبي بولاية فيكتوريا الأسترالية، إحدى متابعات البرنامج التلفزيوني، بإنقاذ حياة مذيعة أثناء تقديمها لأحد اللقاءات
"هيموت من الجدعنة".. مواقف شهامة مسجلة باسم السقا في جنازات الفنانين

"هيموت من الجدعنة".. مواقف شهامة مسجلة باسم السقا في جنازات الفنانين

منذ ظهوره أول أمس، وهو يدفن جثمان هيثم أحمد زكي، ونزوله بنفسه للمقبرة، أصبح حديث السوشيال ميديا، ومحل إشادتهم، فظهر الفنان أحمد السقا متأثرا في مراسم
وحش بطول 30 قدما.. آخر تفسيرات العلماء لظاهرة "مثلث برمودا"

وحش بطول 30 قدما.. آخر تفسيرات العلماء لظاهرة "مثلث برمودا"

في ظل بحثهم الدائم لمعرفة السبب الحقيقي وراء اختفاء السفن بمثلث برمودا، اقترب العلماء من التوصل إلى نتائج جديدة قد تفسر اللغز الذي حير الجميع، وهي فرضية وجود
استحمل الريحة واستحمى.. 7 فوائد للحلبة تزيد هرمون الذكورة وعلاج للسكر

استحمل الريحة واستحمى.. 7 فوائد للحلبة تزيد هرمون الذكورة وعلاج للسكر

شرح أخصائي النباتات الطبية فوائد الحلبة أبرزها أنها تسد الشهية وتعالج مرضى السكر.