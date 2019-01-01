بعد "كوبري" تريزيجيه وسترلينج.. عشاق صلاح لـ"أليسون": "اقفل رجليك"

أعاد "كوبري" محمود تريزيجيه، في مرمى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، إلى أذهان عشاق النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الريدز، أحداث مباراة السيتي الأخيرة التي جمعت بين الفريقين.

وفي ظل اقتراب انطلاق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، في السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، نرصد لكم لماذا يخشى عشاق صلاح من "نفق أليسون"؟

كوبري تريزيجيه

على الرغم من سقوط أستون فيلا في فخ الخسارة أمام ليفربول، بهدفين مقابل هدف، إلا أن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، تقدم لأستون فيلا بهدف مبكر في الدقيقة 21 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من ركلة حرة مباشرة، قابلها تريزيجيه بقدمه اليمنى لتمر من بين قدمي الحارس البرزيلي أليسون بيكر "كوبري" وتسكن الشباك، وذلك في آخر مباريات ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

كوبري ستيرلينج

كوبري تريزيجيه أعاد إلى أذهان مشجعي صلاح ذكرى هدف رحيم ستيرلينج، نجم نادي مانشستر سيتي، في آخر مباراة جمعت بينهما، حيث تقدم السيتي بالهدف الأول عن طريق ستيرلينج، بعدما سدد الكرة بين قدمي أليسون بيكر في الدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة، لتسكن الشباك، لذلك تخشى الجماهير تكرار هذا السيناريو من جديد في مباراة اليوم.

ويذكر أن المباراة انتهت بتفوق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل بينهما بهدف لمثله في الوقت الأصلي، ليتوج السيتيزنز بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية.