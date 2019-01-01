من النهاردة مفيش إجازات.. بعد المولد النبوي "مش هترتاح"

03:24 م | الأحد 10 نوفمبر 2019
المولد النبوي آخر اجازات العام الجاري

المولد النبوي آخر اجازات العام الجاري

كتب: منى السعيد

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ينتظر الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص مواعيد الإجازات الرسمية، من أجل الحصول على الراحة، وأخذ قدر من الاستجمام.

وفي هذا العام، كان هناك الكثير من الإجازات في مناسبات مختلفة، دينية واجتماعية، آخرها المولد النبوي الشريف.

إجازة المولد النبوي الأخيرة لعام 2019

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف آخر الإجازات الرسمية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع الخاص، خلال العام الجاري 2019، والتي أعلن وزير القوى العاملة أن تكون 9 نوفمبر، فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمنحها للعاملين بالقطاعات الحكومية والعام وقطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية، يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر بدلا من السبت.

12 إجازة رسمية في عام 2019

كان العاملون والموظفون حصلوا على 12 إجازة رسمية خلال العام الجاري وهي كالآتي:

الاثنين 7 يناير عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 25 يناير: ثورة 25 يناير، عيد الشرطة.

الاثنين 15 أبريل: شم النسيم.

الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء.

الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.

السبت من 1 يونيو حتى الإثنين 3 يونيو عيد الفطر المبارك.

الأحد ثورة 30.

الثلاثاء 23 يوليو: ثوره يوليو 1952.

الأربعاء 7 أغسطس حتى 11 أغسطس وقفة وإجازة عيد الأضحى حتى الأحد.

الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.

الأحد 10 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.

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