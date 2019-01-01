لحوم مخلوطة بالبلاستيك.. شركة تسحب 130 طنا من الأسواق الأمريكية

11:05 ص | الأحد 10 نوفمبر 2019
لحم مفروم

لحم مفروم

كتب: أ ش أ

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أعلنت هيئة سلامة الغذاء الأمريكية، عن أن إحدى الشركات استرجعت 130 ألفا و464 كيلو جراما من منتجات اللحم المفروم؛ بسبب الاشتباه في احتوائها لمادة البلاستيك.

وقالت الهيئة إن مجموعة "راستيلى" للأغذية استعادت هذه الكمية من المواد الغذائية المجمدة التي كانت فترة صلاحيتها ما زالت سارية للشهر الحالي، موضحة أنه تم إرسال هذه الكميات؛ للتوزيع في منافذ التجزئة بولايات كولورادو، وكوناكتيكت، وجورجيا، ووالينوي، وماريلاند.

وذكرت الهيئة أن استدعاء الشركة المنتجة لهذه المواد الغذائية جاء بعد شكاوى العملاء، رغم أنه لم تتأكد بعد أي عواقب سلبية أو خطيرة لتناولها، مطالبة من اشتروا هذه المواد بالفعل بعدم استخدامها، وأن يقوم أي فرد تناولها، ويشعر بأي أعراض مرضية بمعاودة طبيب.

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