سرقة وكسر ونسيان.. حوادث غريبة تعرضت لها كؤوس عالم

حادث غريب تعرض له منتخب مصر لكرة السرعة عقب الفوز ببطولة العالم في فرنسا، حيث فقد أعضاء البعثة كأس البطولة، بعد نسيانه في فندق الإقامة، واستعادته فيما بعد، وفتح تحقيق حول الواقعة، وهي الحادثة التي تعيد للأذهان عددًا من الحوادث الغريبة التي تعرضت لها كؤوس العالم في عدد من الألعاب.

شهد كأس العالم 1934 حالة غريبة من نوعها، حيث كانت إيطاليا الفاشية تحت حكم موسوليني، هي الدولة التي تستضيف البطولة، إلا أن منتخب أوروجواي حامل اللقب رفض المشاركة ردًا على رفض إيطاليا المشاركة في بطولة 1930 بعدما فضل الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة البطولة الأولى في أوروجواي، وواصلت بريطانيا مقاطعة البطولة وأرسلت الأرجنتين فريق الشباب.

موسوليني، حاكم إيطاليا الفاشي حينها، أمر بصنع كأس أكبر من كأس العالم، ردًا على مقاطعة الكبار، وسماها "دل دوتشي"، والتي احتفظ بها رئيس الاتحاد الإيطالي تحت فراشه خوفا من محاولة الجيش الألماني سرقتها.

وفي ديسمبر عام 1983، تعرض كأس العالم للسرقة، في عملية تم التخطيط لها في حانة سانتو كريستو في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من طرف المصرفي أنطونير بيريرا وخبير الديكور جوزيه لويس فييرا والشرطي السابق فرانسيسكو جوزيه ريفيرا والصائغ الأرجنتيني خوان كارلوس إرنانديس.

ووفقًا للكاتب لوثيانو بيرنيكى، فى كتابه "أغرب الحكايات فى تاريخ المونديال"، لاحظ بيريرا ألفيش، خل التردده على مقر الاتحاد البرازيلى لكرة القدم، أن الكأس موجودة فى مكان يسهل الوصول إليه، ووفق رواية الشرطة، تمكنت العصابة من سرقة الكأس التي صهرها إرنانديس، إلا أن كل المتهمين اعتقلوا وحكم عليهم جميعا بالسجن تسع سنوات.

وفي عام 2014، تسبب أحد أعضاء المنتخب الألماني في تهشم جزء صغير من كأس العالم، التي توج المانشافت بلقبها عقب الفوز على الأرجنتين بهدف ماريو جوتزه في المباراة النهائية، بالبرازيل، وخلال الاحتفالات الصاخبة في ألمانيا عقب وصول الفريق، يبدو أنه تم المبالغة في الاحتفال بعض الشيء، ما تسبب في تهشم جزء من كأس العالم، من قبل عضو في المنتخب الألماني لم يتم التعرف على هويته، حسب الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وفي شهر مايو الماضي، ذكرت وسائل إعلام فنلندية، أن لاعبي منتخب فنلندا لهوكي الجليد، ألحقوا الضرر بكأس العالم، خلال احتفالهم بالتتويج بها على حساب منتخب كندا، عقب فوزهم عليها، في المباراة النهائية للبطولة.

ونقل موقع "fontanka.ru" عن الصحيفة الفنلندية "Ilta-Sanomat"، أن لاعبي المنتخب جلبوا الكأس معهم إلى بلادهم بدون الجزء السفلي "قاعدة الكأس" منها لدى نزولهم من الطائرة في العاصمة هلسنكي، كما ألحق الضرر بإحدى أذنيها أيضا.