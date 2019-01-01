فيديو.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة استغلت غياب أصحابها

يعرف عن القطط أنها كائنات شديدة الفضول، محبة للعب، وتنتشر مقاطع الفيديو والصور التي ينشرها مربو القطط على شبكة الإنترنت، موثقة لأطرف المواقف التي تقع فيها هذه المخلوقات اللطيفة، إلا أنها بالإضافة إلى المقاطع التي يتم التقاطها بكاميرات الهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير العادية، تلتقط بعض كاميرات المنزلية لقطات، ربما تكون أكثر طرافة وندرة، للقطط أثناء تصرفها بشكل أكثر حرية وتلقائية.

من بين هذه المقاطع مقطع فيديو حديث، تم التقاطه في منزل بمدينة "إدواردزفيل" بولاية "إلينوي" الأمريكية، لقط يتفقد كاميرا مراقبة باستغراب شديد، وذلك بعد أن سمعت صوت مربيها قادماً من سماعات الكاميرا، التي تعتبر جزءاً من نظام أمني إلكتروني، يتيح للمستخدمين رؤية منزلهم والتفاعل مع أي شخص أو حيوان أليف داخله، عندما يكونون خارج المنزل.

المقطع اكتسب شعبية كبيرة على موقعي "Reddit" و"Live Leaks"، لينضم إلى قائمة طويلة من مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة المنزلية للحيوانات الأليفة، سواء كانت قططاً أو كلاباً أو طيورا، والتي تكون كفيلة غالباً بجذب انتباه عدد كبير من المتابعين على شبكة الإنترنت.

أحد مقاطع الفيديو أظهر الكلبة "آلي" أثناء فتحها لباب الثلاجة وعبثها بمحتوياتها، بعد أن ظل أصحاب المنزل في حيرة من الطريقة التي تمكنت بها الكلبة من فتح الثلاجة والوصول للمأكولات وإثارة الفوضى بالمطبخ.

مقطع آخر كشف ماذا يمكن أن تفعله قطة عندما تدخل إلى حجرة غسيل الملابس، حيث تظهر القطة أثناء قفزها في أرجاء الغرفة، ملقية كل شيء أمامها على الأرض.