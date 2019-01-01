فيديو.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة استغلت غياب أصحابها

11:58 م | السبت 09 نوفمبر 2019
لقطة من مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة للقط الفضولي

لقطة من مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة للقط الفضولي

كتب: شريف محمد فريد

أخبار متعلقة

"لحمها تآكل".. "خربوش قط" يصيب سيدة بغيبوبة وتوقف في القلب

"لحمها تآكل".. "خربوش قط" يصيب سيدة بغيبوبة وتوقف في القلب

قداس لتأبين قط بعد نفوقه بحضور الحيوانات ومؤلفة تكتب عن حياته

قداس لتأبين قط بعد نفوقه بحضور الحيوانات ومؤلفة تكتب عن حياته

في 6 ساعات.. القبض على قط حاول إدخال ممنوعات إلى السجن

في 6 ساعات.. القبض على قط حاول إدخال ممنوعات إلى السجن

قط يزن أكثر من 11 كيلوجراما يثير إعجاب الآلاف على الإنترنت

قط يزن أكثر من 11 كيلوجراما يثير إعجاب الآلاف على الإنترنت

يعرف عن القطط أنها كائنات شديدة الفضول، محبة للعب، وتنتشر مقاطع الفيديو والصور التي ينشرها مربو القطط على شبكة الإنترنت، موثقة لأطرف المواقف التي تقع فيها هذه المخلوقات اللطيفة، إلا أنها بالإضافة إلى المقاطع التي يتم التقاطها بكاميرات الهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير العادية، تلتقط بعض كاميرات المنزلية لقطات، ربما تكون أكثر طرافة وندرة، للقطط أثناء تصرفها بشكل أكثر حرية وتلقائية.

من بين هذه المقاطع مقطع فيديو حديث، تم التقاطه في منزل بمدينة "إدواردزفيل" بولاية "إلينوي" الأمريكية، لقط يتفقد كاميرا مراقبة باستغراب شديد، وذلك بعد أن سمعت صوت مربيها قادماً من سماعات الكاميرا، التي تعتبر جزءاً من نظام أمني إلكتروني، يتيح للمستخدمين رؤية منزلهم والتفاعل مع أي شخص أو حيوان أليف داخله، عندما يكونون خارج المنزل.

المقطع اكتسب شعبية كبيرة على موقعي "Reddit" و"Live Leaks"، لينضم إلى قائمة طويلة من مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة المنزلية للحيوانات الأليفة، سواء كانت قططاً أو كلاباً أو طيورا، والتي تكون كفيلة غالباً بجذب انتباه عدد كبير من المتابعين على شبكة الإنترنت.

أحد مقاطع الفيديو أظهر الكلبة "آلي" أثناء فتحها لباب الثلاجة وعبثها بمحتوياتها، بعد أن ظل أصحاب المنزل في حيرة من الطريقة التي تمكنت بها الكلبة من فتح الثلاجة والوصول للمأكولات وإثارة الفوضى بالمطبخ.

مقطع آخر كشف ماذا يمكن أن تفعله قطة عندما تدخل إلى حجرة غسيل الملابس، حيث تظهر القطة أثناء قفزها في أرجاء الغرفة، ملقية كل شيء أمامها على الأرض.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

من يرث هيثم أحمد زكي؟

من يرث هيثم أحمد زكي؟

رد عالم أزهري على سؤال من يرث في هيثم أحمد زكي
"عملة نادرة وابن بلد" .. إشادة بـ"جدعنة" أحمد السقا في جنازة هيثم أحمد زكي

"عملة نادرة وابن بلد" .. إشادة بـ"جدعنة" أحمد السقا في جنازة هيثم أحمد زكي

إشادة بأحمد السقا بعدما تولى دفن جثمان هيثم أحمد زكي، أمس، عبر الكثيرون عن حبهم له ووصفوه بابن البلد "الجدع".
رسالة عاجلة على الهواء تنقذ حياة مذيعة

رسالة عاجلة على الهواء تنقذ حياة مذيعة

في لقطة إنسانية رائعة قامت ويندي مكوي، من ويريبي بولاية فيكتوريا الأسترالية، إحدى متابعات البرنامج التلفزيوني، بإنقاذ حياة مذيعة أثناء تقديمها لأحد اللقاءات
بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. أطعمة تحميك من هبوط الدورة الدموية

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. أطعمة تحميك من هبوط الدورة الدموية

يمكن أيضا تناول الطماطم والشوكولاتة الداكنة بالإضافة إلى البنجر، فكلها أطعمة تعمل على تنشيط الدورة الدموية
"مجددش عضوية النقابة عشان الخير".. موقف إنساني لهيثم زكي قبل وفاته بعامين

"مجددش عضوية النقابة عشان الخير".. موقف إنساني لهيثم زكي قبل وفاته بعامين

غيب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما