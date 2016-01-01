"بعضهم مات من أجلها".. حكايات شهامة المصريين في إنقاذ حيوانات الشارع

عرفت الرحمة طريقها إلى قلوب العديد من المصريين، وظهر ذلك في إنقاذ حيوانات الشارع التي كثيرا ما تتعرض لأخطار، وخصوصا القطط التي تتسلق أماكن عالية وتتعرض لمخاطر كبيرة، إلا أن المصريين سواء مواطنين أو جهات رسمية، مواقفهم الشهمة والرحيمة حاضرة في إنقاذ هذه الحيوانات البريئة الضعيفة، سواء بالعمل الميداني أو بتدشين جروبات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لإنقاذ الحيوانات والعناية بها.

واليوم، أصيب أمين شرطة بكسر في القدم أثناء محاولة إنقاذ قطة عالقة على مسافة 10 أمتار عن الأرض وسط الحجارة، في محافظة الشرقية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي الحماية المدنية بلاغا بوجود قطة عالقة وسط الحجارة بجدار منزل جرى هدمه منذ فترة، بمنطقة المنتزه في مدينة الزقازيق.

انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى المنطقة، وتبين أن القطة توجد على مسافة يزيد ارتفاعها نحو 10 أمتار عن الأرض.

وأثناء محاولة أمين شرطة يدعى "سامي أ" الوصول إلى القطة، أصيب بكسر في القدم، فيما تمكن أمين شرطة آخر من إنقاذ القطة.

جرى نقل أمين الشرطة إلى مستشفى خاص بالزقازيق، وحُرر محضر بالواقعة.

وفي يونيو 2019، أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قطة عالقة أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الشروق.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا من سيدة بوجود قطة عالقة أعلى سطح أحد العقارات بالشروق، فتوجهت سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ وتمكن العاملون من إنقاذها قبل سقوطها.

وأشاد سكان المنطقة بالاستجابة السريعة لرجال الحماية المدنية.

وفي أكتوبر 2019، تجمع العشرات من المواطنين وأفراد الحماية المدنية بدمياط، أمام أحد الفنادق بمدينة رأس البر لإنقاذ قطة تسلقت نخلة في الشارع، وعجزت عن الهبوط منها، لولا أن أنقذتها العناية الإلهية بتدخل أفراد الحماية المدنية.

وفي مايو 2019، تجمع عدد كبير من رجال النجدة والدفاع المدني والمواطنين تحت وفوق كوبري الفنجري بشارع صلاح سالم، من أجل إنقاذ روح، حيث كانت تقف قطة فوق عمود الكوبري ما يمنع تحركها سواء من صعودها للأعلى أو للأسفل بسبب ارتفاعه الكبير الذي يتجاوز 20 مترا.

وفي يناير 2019، نجح رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، في إنقاذ قطة عالقة في منور أحد العقارات بمنطقة المقطم.

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى استغاثة من الأهالي لإنقاذ قطة عالقة في منور بين الطابقين الرابع والخامس في أحد العقارات بشارع 83 بالمقطم، وأنهم حاولوا إنقاذها لكنهم فشلوا لعدم وجود معدات أو آلات رفع.

وعلى الفور أبلغ قسم شرطة المقطم غرفة عمليات الحماية المدنية، والتي وجهت مأمورية خاصة من أجل إنقاذ القطة التي يطلق عليها مقتنيها "شفيقة"، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ القطة وتسليمها إلى أصحابها.

ولاقت اللافتة الطيبة التي قام بها رجال الحماية المدنية ومجهودهم في إنقاذ القطة، ترحيبا من الأهالي الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة لاهتمامهم بالأمر.

وفي يونيو 2016، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لعملية إنقاذ قطة معلقة على أحد المباني في شارع شريف بوسط البلد، مؤكدين أن عربات المطافي والشرطة، تقوم بإنقاذها.

وقال أحد رواد موقع التواصل: "عربيات المطافي والشرطة اللي إنتم شايفينها دي والناس اللي واقفة دي مش حريقة ولا مظاهرة.. ده حد قدم بلاغ إن في قطة متعلقة ودي عملية إنقاذ، آه والله يحدث في مصر".

وفي يوليو 2016، أنقذت الحماية المدنية والكهرباء بمدينة الغردقة قطة صغيرة من الموت نتيجة سقوطها في حفرة بجوار عمود كهرباء بمنطقة الكوثر، فيما طالبت سائحة ألمانية بأن تتبنى القطة وترعاها وتتولى تربيتها.

وفي أكتوبر 2019، تداول نشطاء عبر موقع التواصل "فيس بوك"، فيديو يظهر إنقاذ شباب من مدينة الإسكندرية لكلب سقط في بلاعة الشارع، بعدما سمعوا صوت نباحه الشديد.

وأظهر الفيديو المتداول نزول أحد الشباب إلى داخل البلاعة ممسكا بالحبال لربط الكلب وإخراجه وسحبه بمساعدة آخرين في الشارع، إلى خارجها.

وفي أبريل 2013، لقى مرشح سابق لمجلس الشعب وابنه وجاره مصرعهم غرقا في نيل أبوتيج بأسيوط، أثناء محاولة إنقاذ كلب بوليسي من الغرق.

وورد لمديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة مدينة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بغرق ثلاثة أشخاص بالنيل.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وفريق من الغطاسين إلى هناك، وتبين من المعاينة والتحريات غرق محمد سيد عبدالقادر (45 عاما، موظف بشركة الدخان بأبوتيج ومرشح سابق لمجلس الشعب) وابنه (عشرة أعوام) وعاطف محمد سعيد (40 عاما، قهوجي)، عندما كانوا يقومون بتسبيح كلب بوليسي ملك للأول في مياه النيل، ففوجئوا بأن الكلب يغرق، فقاموا بمحاولة لإنقاذه فغرقوا جميعا ونجا الكلب.