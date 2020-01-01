من مدينتي للإسكندرية هكذا تم الاحتفال بالمولد النبوي.. "شربات وحلوى"

09:37 م | السبت 09 نوفمبر 2019
احتفالات المولد النبوي

احتفالات المولد النبوي

كتب: رحاب عبدالراضي

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مع قدوم ذكرى المولد النبوي، تختلف طقوس الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لميلاد خير البرية، فالبعض يستقبل هذه الذكرى بوصلات المدح لخاتم الأنبياء، ومنهم من ينظم الشوادر ليستمر الذكر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الموعود.

وتعددت طرق الاحتفال بالمولد النبوي من عام لآخر، ففي هذا العام حرص الأطفال في "مدينتي" بتوجيه من أهلهم، على توزيع الورود وحلوى المولد على العمال وأفراد الأمن والسكان بالمنطقة، في مشهد لفت انتباه الكثيرين، وأشادوا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما سيعلمه للأطفال من غرس الروح الجميلة والتعاون فيما بنيهما في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية أيضا.

ومن "مدينتي" إلى الإسكندرية، احتفل أهالي المحافظة الساحلية، بالمولد النبوي عن طريق توزيع الشربات بالموز، خاصة في مناطق الحضرة وزنانيري وسيدي جابر التي قام فيها الصغار والشباب بتوزيعها على المارة ابتهاجا بهذه المناسبة.

وهناك بعض الأهالى في الإسكندرية كانوا حريصون على شراء علب الحلوى في المولد النبوي وتوزيعها على الأسر الفقيرة بهدف إدخال السعادة على نفوسهم.

كما تحافظ بعض المحافظات على توزيع أطباق الفته باللحم بين الجيران وعلى الأقارب، وبهذه الطرق السابقة يظل المصريون على دأب أجدادهم من الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تعبيرًا عن عشقهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

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