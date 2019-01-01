شاب يتعرض لذبحة قلبية يوميا منذ 12 عاما دون أن يشعر

رجل يتعرض لذبحة قلبية كل يوم
في واقعة غريبة، عاش مراهق أمريكي، مع المرض ولكن دون أن يشعر، حيث يتعرض كل يوم منذ ولادته قبل 12 عاما، لـذبحة قلبية من دون أن يشعر بأي أعراض.
وتم اكتشاف حالته عندما كان يجري فحصا طبيا اعتياديا في أغسطس الماضي، وتبين أنه تعرض لذبحة صدرية بطيئة كل يوم في حياته، وفقا لوكالة "سبوتنك".
وعاش الفتى صاحب الـ"14 عاما"، حياته بدون أي أعراض، لكن الطبيبة المعالجة شعرت بالمشكلة بعد سماعها ضربات القلب وطلبت من الشاب إجراء تخطيط قلب كهربائي ليتضح أنه يعاني من مرض "ALCAPA" النادر.
ويقتل مرض "ALCAPA" الوراثي، الأطفال بعد سنة واحدة من الولادة، وتكون الشرايين القلبية لدى المصابين فيه غير متصلة بشكل صحيح، بحسب موقع "سكاي نيوز".
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