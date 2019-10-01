لمدة 14 عاما.. أمريكي يتعرض لسكتة قلبية يوميا

اكتشف مراهق أمريكي، أنه يعاني من مرض قلبي وراثي، يقتل الأطفال قبل أن يكملوا عامهم الأول، وأن جسمه كان يتعرض لما يشبه السكتة القلبية البطيئة كل يوم من حياته، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

والمراهق هو جون تومس، البالغ من العمر 14 عاما، لم يكن يعاني من شيء، ومع إجراءه فحصا طبيا عاديا مع طبيبته، أغسطس الماضي، بعدما شعرت الطبيبة بأن هناك خطبا ما، بعد سماعها ضربات قلبه.

وطلبت الطبيبة من الشاب الأمريكي، إجراء تخطيط القلب الكهربي؛ ليتضح أنه يعاني من مرض عرف بـ"ALCAPA"، تكون الشرايين القلبية لدى المصابين به، "غير موصولة" بشكل صحيح.

ومعروف أن الرضع المصابين بهذا المرض يموتون قبل أن يكملوا عامهم الأول، ولكن الأطباء أوضحوا أن جسم "تومس" تمكن من التعامل مع هذه الحالة خلال صغره، إلا أنه مع نمو جسمه فإن هذا يضع المزيد من العبء على قلبه.