وصيته قبل الوفاة.. سر اللون الأبيض في جنازة محمد الحلو مدرب الأسود

06:55 م | الجمعة 08 نوفمبر 2019
وصية الكابتن محمد الحلو ارتداء بناته اللون الأبيض

وصية الكابتن محمد الحلو ارتداء بناته اللون الأبيض

كتب: فادية إيهاب

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اللون الأبيض أبرز ما ظهر في عزاء محمد الحلو، مدرب الأسود الشهير، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الجمعة.

وعن سر ارتداء بنات محمد الحلو ذلك اللون، قالت كاميليا الحلو، الابنة الكبرى للمدرب، أن ذلك بناء على وصيته، لافتة خلال حديثها مع "الوطن" أنه طلب عدم الحزن والبكاء عليه.

وبعيون تملأها الدموع، وقلب يعتصره الألم على فقدان الأب، علقت كاميليا على ما تداول حول عدم حضور أحد جنازة والدها: " كل السيرك حضر والجنازة كان فيها ناس وكل اللي بيبحبوه".

ويذكر أن "الحلو" تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، الأمر الذي أدى احتجازه قبل وفاته بثلاثة أيام بالعناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية. 

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