فيديو.. الإفتاء: "الأبراج" جائزة و"التنجيم" ممنوع شرعا

04:36 م | الجمعة 08 نوفمبر 2019
علم الأبراج

علم الأبراج

كتب: نرمين عفيفي

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تناولت دار الإفتاء المصرية، حكم الاهتمام بالأبراج في الإسلام وحكم الاعتقاد بالتنجيم.

وشرح أحد شيوخ دار الإفتاء  المصرية عبر فيديو على موقع "يوتيوب"، أنه يجب التفريق مابين العلم ومابين الدجل، فالعلم جعل من النجوم علم وله أدواته، ولا نستطيع أن ننكره، ولكن هذا العلم اندثر، مع اختلاف التكنولوجيا الحديثة.

وتابع هذا الشيخ بدار الإفتاء أنه ليس هناك مانع إن دلت الأبراج على بعض الصفات، لأن هذه الصفات ظنية وغير قاطعة، وليس على سبيل اليقين، أما الدجل فهو إدعاء شخص اطلاعه على علم الغيب بالنجوم، وهذا ممنوع شرعا ولايجوز الاعتماد عليه والإيمان به.

 

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